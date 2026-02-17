Champions League: Σκόρπισε με πεντάρα και ανατροπή τη Γιουβέντους η Γαλατά

Η Γαλατασαράι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο κάθε αδυναμία της Γιουβέντους στον πρώτο αγώνα των Play Off του Champions League, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική ανατροπή μέσα στην… ανατροπή, επικρατώντας 5-2 και απέκτησε τεράστιο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στις 25/2 στο Τορίνο.

EPA/Tolga Bozoglu, ΑΜΠΕ
Η Γαλατά μπήκε δυνατά στον αγώνα και άνοιξε το σκορ στο 15’ με τον Γκαμπριέλ Σάρα, εκμεταλλευόμενη λάθος της άμυνας της Γιουβέντους. Οι «μπιανκονέρι» αντέδρασαν αμέσως, ισοφαρίζοντας στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Κουπμάινερς, ενώ ο Ολλανδός μέσος έδωσε προβάδισμα στη «Μεγάλη Κυρία» στο 32’.

Στην επανάληψη, όμως, η Γαλατασαράι έδειξε την ανωτερότητά της. Μέσα σε 12 λεπτά, γύρισε ξανά το σκορ με τα γκολ των Λανγκ (49’) και Σάντσες (60’). Μετά την αποβολή του Καμπάλ στο 67’ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ βρήκε άλλα δύο γκολ, με τους Λανγκ (75’) και Μποέι (87’), εκμεταλλευόμενη ξανά λάθη της ιταλικής άμυνας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των play offs του Champions League:

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους 5-2 (15' Γκαρμπριέλ Σάρα, 49', 75' Λανγκ, 60' Σάντσες, 87' Μποέι - 16', 32' Κουπμάινερς)
  • 22:00 Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν
  • 22:00 Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης
  • 22:00 Ντόρτμουντ - Αταλάντα

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • 19:45 Καραμπάχ - Νιούκαστλ
  • 22:00 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
  • 22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Ιντερ
  • 22:00 Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 24-25/2. Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απ’ ευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

