Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος ως τουριστικός προορισμός στις αγορές της Ινδίας και της Κίνας

Ενισχύεται σημαντικά η εικόνα της ελκυστικότητας του brand «Ελλάδα» στις πιο μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Αυστραλία), σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΙΝΣΕΤΕ, καταγράφεται η ανοδική πορεία που ακολουθεί το brand «Ελλάδα» στις αναπτυσσόμενες αγορές της Ινδίας και της Κίνας για το επόμενο 12μηνο, ενώ παράλληλα, τονίζεται ότι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία αποτελούν μία σταθερή βάση εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα όσον αφορά τις πιο μακρινές αγορές εκτός Ευρώπης.

Σε Ινδία και Κίνα, το brand «Ελλάδα» έχει κερδίσει σε αναγνωρισιμότητα μέσα στο 2025 κι έχει ανέβει στη συνολική κατάταξη στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών για μελλοντικά ταξίδια.

Σε σχέση με το 2024, η Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητη σε κατάταξη στην αγορά των ΗΠΑ, έπεσε κατά μια (1) θέση στις αγορές του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ ανέβηκε εννιά (9) θέσεις στην Ινδία και τρεις (3) θέσεις στην Κίνα, αποτυπώνοντας τη δυναμική σε αυτές τις δυο αγορές, όπου εγκαινιάζονται και ενισχύονται αντίστοιχα οι αεροπορικές συνδέσεις.

Στη σύγκριση των 5 μακρινών αγορών, η Ελλάδα έχει υψηλότερη θέση, την 11η, στην αγορά της Αυστραλίας και ακολουθούν Καναδάς και ΗΠΑ, με τη χώρα μας να βρίσκεται στο τοπ 15 για τους ταξιδιώτες από τις εν λόγω αγορές.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο «Το Brand Ελλάδα: Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός; Σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς Β' μέρος: Long haul Αγορές» εξετάζοντας 5 από τις πιο βασικές μακρινές αγορές και συγκεκριμένα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία και την Αυστραλία.

Η ελκυστικότητα του brand «Ελλάδα»

Στον απολογισμό του 2025, που θεωρήθηκε ένα έτος ορόσημο για την αύξηση των τουριστικών ροών προς τη χώρα, οι αφίξεις και οι εισπράξεις, ήδη από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025, είχαν υπερβεί το αντίστοιχο σύνολο των αφίξεων και εισπράξεων του 2024.

Η ανάκαμψη των τουριστικών εσόδων και αφίξεων οφείλεται στην αυξημένη διάθεση των κατοίκων σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού καθώς και άλλων, να πραγματοποιήσουν διακοπές σε χώρα του εξωτερικού, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα και σε αυτό ακριβώς το κομμάτι εστιάζει τόσο το α' μέρος όσο και το β' μέρος της μελέτης για την ελκυστικότητα του brand «Ελλάδα».

Επίκεντρο της μελέτης είναι οι προτιμήσεις των επισκεπτών αναφορικά με πιθανούς προορισμούς τους επόμενους 12 μήνες, γεγονός που εκφράζει μία συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς σε αυτό το διάστημα συμπεριλαμβάνονται και οι καλοκαιρινοί μήνες που είναι καίριας σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό.

Με βάση τα στοιχεία για τις πιο μακρινές αγορές, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 11η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες για την αγορά της Αυστραλίας, στη 12η θέση για την αγορά του Καναδά έχοντας χάσει μία θέση στην κατάταξη και στις δύο αγορές, ενώ διατηρήθηκε στην ίδια θέση, τη 13η στις ΗΠΑ. Χαμηλότερα στην λίστα των προτιμήσεων για ταξίδια στο επόμενο 12μηνο και συγκεκριμένα στην 27η βρίσκεται για τους Ινδούς ταξιδιώτες, έχοντας όμως ανέβει κατά 9 θέσεις έναντι του 2024, ενώ ψηλότερα κατά 3 θέσεις, στην 29η, κατατάσσεται για τους Κινέζους.

Σύγκριση με τους μεσογειακούς προορισμούς

Σε σχέση με έξι ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Τουρκία), το brand της Ελλάδας είναι ενισχυμένο, δίνοντας και τη δυνατότητα προσέλκυσης ταξιδιωτών “long haul” για ταξίδια που συνδυάζουν την Ελλάδα με κάποιον άλλον προορισμό στη Μεσόγειο.

Έτσι, συγκριτικά με τις άλλες μεσογειακές αγορές, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση προτίμησης στην αγορά της Αυστραλίας και στην 4η στην αγορά των ΗΠΑ, του Καναδά, της Κίνας και της Ινδίας.

Πιο αναλυτικά ως προς την κατάταξη σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κροατία, Τουρκία) το 2025:

-Για την αγορά των ΗΠΑ, η Ελλάδα βρίσκεται στην 13η θέση μετά την Ιταλία στην 5η θέση, τη Γαλλία στην 7η θέση και την Ισπανία στην 8η θέση.

- Για την αγορά του Καναδά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση μετά την Ιταλία στην 4η θέση, τη Γαλλία στην 5η θέση και την Ισπανία στην 6η θέση.

- Για την αγορά της Κίνας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση μετά την Ιταλία στην 13η θέση, τη Γαλλία στην 9η θέση και την Ισπανία στην 23η θέση.

- Για την αγορά του Ινδίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση μετά την Ιταλία στην 13η θέση, τη Γαλλία στην 12η θέση και την Ισπανία στην 21η θέση.

- Για την αγορά της η Αυστραλίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση μετά την Ιταλία στην 6η θέση και τη Γαλλία στην 8η θέση, ενώ η Ισπανία βρίσκεται στην 12η θέση.

Σε δηλώσεις του, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Κικίλιας Ηλίας, δήλωσε σχετικά: «Όπως πρόσφατα ανέδειξε το ΙΝΣΕΤΕ, η ενίσχυση της μέσης κατά κεφαλή δαπάνης συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό άνοιγμα της χώρας στις long haul αγορές. Τα νεότερα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι το brand "Ελλάδα" διατηρεί ισχυρή παρουσία στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ καταγράφει ταχεία άνοδο σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα. Υπό συνθήκες αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, τόσο από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, όσο και από δυναμικούς προορισμούς εκτός Ευρώπης, καθίσταται σαφές ότι το τουριστικό οικοσύστημα χρειάζεται σχέδιο, αποτελεσματική διακυβέρνηση προορισμών και επαρκείς υποδομές.

Στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας και συνεκτικής στρατηγικής, που προϋποθέτει τη στενότερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη διατήρηση της ταυτότητας των προορισμών, μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η δυναμική των long haul αγορών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας και διασφαλίζοντας περισσότερα και διαχρονικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες».

