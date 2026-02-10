Τουρισμός: Περίπου 200 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προς πώληση σε δημοφιλείς προορισμούς
Σημαντικό ποσοστό μονάδων που διατίθενται προς πώληση δεν εμφανίζεται σε ιστοσελίδες, που σημαίνει ότι η πραγματική διαθεσιμότητα είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του σε επίπεδο αφίξεων και εσόδων.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ξεπέρασαν τα 20,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών έως τον Αύγουστο του 2025 ανήλθαν σε περίπου 24,9 εκατομμύρια, αυξημένες κατά περίπου 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα των συνολικών μεγεθών, αναδεικνύονται σημαντικές ποιοτικές μεταβολές. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά περίπου 7,8% τον Σεπτέμβριο, παρά τη μεγαλύτερη εισερχόμενη κίνηση, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 4,9 ημέρες τον Ιούλιο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει τάση για συντομότερες επισκέψεις.
Αυξημένη διαθεσιμότητα προς πώληση σε θερινούς προορισμούς
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την αρχή της θερινής περιόδου καταγράφηκε σημαντική αύξηση της προσφοράς ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων προς πώληση. Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνά μας, τον Μάιο του 2025 αναρτήθηκαν, μέσα σε διάστημα μόλις 30 ημερών, 323 νέες αγγελίες πώλησης ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, έναντι 286 αγγελιών το 2024 και 204 αγγελιών το 2023.
Η αυξημένη αυτή διαθεσιμότητα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στους θερινούς προορισμούς χαρακτηρίζεται από την αγορά ως «έκπληξη», καθώς ιστορικά η πώληση ξενοδοχειακών μονάδων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ήταν περιορισμένη. Αν και κάθε χρόνο πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες μονάδων όλων των κατηγοριών - από ξενοδοχεία 5 αστέρων έως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις - είναι σπάνιο να καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός αναρτημένων αγγελιών σε ανοιχτές πλατφόρμες.
Σημειώνεται δε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μονάδων που διατίθενται προς πώληση δεν εμφανίζεται δημοσίως σε ιστοσελίδες αγγελιών, γεγονός που σημαίνει ότι η πραγματική διαθεσιμότητα είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη.
Περίπου 200 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προς πώληση σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς
Η φετινή χειμερινή σεζόν ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για τον κλάδο. Κατά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρότητες στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς άγγιξαν το 100%, τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες όσο και σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, καταγράφονται υψηλά ποσοστά προκρατήσεων για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Η χειμερινή τουριστική περίοδος στην Ελλάδα ξεκινά συνήθως από τα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως τα μέσα ή τέλη Φεβρουαρίου, με κορύφωση την περίοδο των εορτών, των Θεοφανίων και τα διήμερα - τριήμερα από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου. Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού χειμερινού τουρισμού παραμένει η έντονη εποχικότητα.
Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία ζήτησης, καταγράφεται σημαντική αύξηση της προσφοράς μονάδων προς πώληση. Συγκεκριμένα, 128 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς έχουν αναρτηθεί προς πώληση σε ιστοσελίδες αγγελιών, έναντι 80 μονάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Αναλυτικά, τη φετινή χρονιά έχουν καταγραφεί 31 αγγελίες στην Αράχωβα (30 το 2024, 14 το 2023), 16 στα Καλάβρυτα (13 το 2023), 14 στο Καρπενήσι (23 το 2024, 7 το 2023), 24 στην Πορταριά (17 το 2024, 14 το 2023), 23 στην Αρκαδία (16 το 2024, 8 το 2023), 64 στην Ήπειρο (13 το 2024, 7 το 2023), εκ των οποίων 15 στα Ιωάννινα, 6 στη Βέροια (4 το 2024, 5 το 2023), 9 στη Νάουσα, 3 στη Φλώρινα και 15 στα Γρεβενά.
Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν αύξηση της τάξης του 56% στη διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων προς πώληση σε σχέση με το 2024, ενώ το 2023 την ίδια περίοδο είχαν καταγραφεί συνολικά 80 αγγελίες.
Μικρές οικογενειακές μονάδες στο επίκεντρο
Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αφορά κυρίως μονάδες μικρότερης κατηγορίας, από 10 έως 30 δωμάτια, οι οποίες λειτούργησαν επί δεκαετίες σε οικογενειακή βάση και αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.
Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, η συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας στους ορεινούς προορισμούς δεν υπερβαίνει τις 100.000 κλίνες. Υπό αυτό το πρίσμα, το γεγονός ότι δεκάδες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα διατίθενται προς πώληση μόνο στους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.
Παράγοντες που οδηγούν στην πώληση
Η απόφαση πώλησης δεν οφείλεται σε έναν μόνο λόγο, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Στους βασικούς περιλαμβάνονται οι οικονομικές εκκρεμότητες των επιχειρηματιών, οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, τα δάνεια και οι ρυθμίσεις, καθώς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και τις ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει συμπιέσει τα εισοδήματα και έχει αυξήσει τα λειτουργικά έξοδα.
Παράλληλα, επιβαρυντικά λειτουργούν η έντονη εποχικότητα, η μειωμένη προσβασιμότητα, η κυριαρχία του αεροπλάνου ως βασικού μέσου μετακίνησης, το μη ικανοποιητικό επίπεδο υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης της προβολής των ορεινών προορισμών στις διεθνείς αγορές.
Η πρόκληση του χειμερινού τουρισμού
Η καθιέρωση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών αποτελεί διαχρονικό στόχο. Ωστόσο, η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, κυρίως λόγω της απουσίας οργανωμένης και συνεκτικής τουριστικής πολιτικής.
Η βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού χώρου προϋποθέτει την προστασία των φυσικών πόρων, την αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας (ιδίως του οδικού δικτύου), τη δημιουργία τοπικών πολυθεματικών δικτύων, την αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος και την ουσιαστική προβολή των προορισμών.
Τέλος, κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αποτελεί η ενίσχυση του εξωτερικού τουρισμού. Σήμερα, η Ελλάδα υστερεί σε γενικές υποδομές και παρουσιάζει υψηλότερο κόστος παροχής υπηρεσιών σε σχέση με ανταγωνιστικές γειτονικές χώρες, γεγονός που περιορίζει την ελκυστικότητά της στις διεθνείς αγορές. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η στοχευμένη προβολή της χώρας στο εξωτερικό αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιστροφή αυτής της εικόνας.
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΜ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ €
ΒΟΙΩΤΙΑ (30)
ΑΡΑΧΩΒΑ
-
2005
700
1.500.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
-
1967
300
1.300.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
1985
390
950.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
1995
300
800.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)
-
1997
570
1.500.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
-
1945
300
1.800.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2021
536
1.600.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
-
1990
2.512
2.700.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2004
305
1.200.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)*
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
2006
480
1.200.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)
-
-
400
1.200.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)
-
2010
643
2.000.000
ΑΡΑΧΩΒΑ*
-
2009
2.200
3.300.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
-
1950
300
1.100.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)
-
2000
250
640.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
3 ΑΣΤΕΡΙΑ
1990
2.500
3.500.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)
-
2010
470
1.650.000
ΑΡΑΧΩΒΑ***
-
2004
1.530
1.500.000
ΑΡΑΧΩΒΑ
-
2010
480
850.000
ΑΡΑΧΩΒΑ
-
2020
300
1.250.000
ΑΡΑΧΩΒΑ
-
2004
2.500
4.500.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
1985
800
1.550.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
-
800
1.250.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
-
1990
2.400
4.500.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)***
-
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
700
580.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)*
-
1979
460
700.000
ΑΡΑΧΩΒΑ*
-
2003
3.000
4.700.000
ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
-
616
500.000
ΑΡΑΧΩΒΑ
-
2010
1.550
2.000.000
ΑΡΑΧΩΒΑ
-
2010
580
1.200.000
ΑΧΑΪΑ (14)
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
-
2008
839
615.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2006
750
920.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
-
2007
495
1.200.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ*
-
1982
500
650.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
-
2006
724
1.150.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΒΡΑΧΝΙ)***
-
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
340
800.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
-
2004
220
450.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)-
-
-
500
700.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2007
495
1.200.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
1988
1.200
2.200.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
-
1982
600
650.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2000
310
850.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ)*
-
2001
1.243
1.800.000
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ)*
-
2010
250
450.000
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (14)
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-
2008
1.251
760.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΑ)
-
2000
5.300
4.500.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΜΥΡΙΚΗ)
-
-
750
1.900.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
4 ΑΣΤΕΡΙΑ
1993
700
1.400.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ)*
-
1990
700
630.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ)
-
2007
1.000
700.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-
2006
220
500.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-
2008
1.200
850.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)***
-
2009
2.000
1.000.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2009
417
700.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
1973
600
750.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
-
2006
1.250
2.300.000
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-
2007
650
900.000
ΜΑΓΝΗΣΙΑ (21)
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΑΤΟΧΩΡΙ)
-
2003
1.290
1.280.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΑΤΟΧΩΡΙ)**
-
2004
1.000
950.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
-
2013
1.520
2.000.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
-
1982
629
340.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2013
1.500
2.300.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2011
850
1.150.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
1980
374
350.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ)
-
2007
1.380
1.900.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ)
-
2000
1.290
1.280.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
-
1982
1.250
3.500.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2010
1.464
1.280.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2003
465
395.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΑΤΟΧΩΡΙ)
-
2010
1.730
2.300.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
-
2011
450
600.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
1970
360
360.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
-
540
450.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
-
2010
1.520
2.000.000
ΠΟΡΤΑΤΙΑ**
-
1884
500
580.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
-
2001
330
570.000
ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)***
-
1980
540
450.000
ΗΠΕΙΡΟΣ (64)
ΜΕΤΣΟΒΟ(ΚΕΝΤΡΟ)**
ΜΕΤΣΟΒΟ***
-
1930
250
300.000
ΜΕΤΣΟΒΟ
ΠΑΠΙΓΚΟ**
-
1876
950
870.000
ΝΕΓΑΔΕΣ
-
2009
416
250.000
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ**
-
1900
580
450.000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*
ΙΩΑΝΝΙΝΑ(ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
-
2016
1.496
1.950.000
ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΖΑΓΟΡΙ
-
2008
900
1.240.000
ΖΑΓΟΡΙ**
-
1910
700
1.500.000
ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ – ΚΑΛΠΑΚΙΟ
-
2011
450
700.000
ΠΕΔΙΝΗ
-
2001
1.360
1.200.000
ΙΩΑΝΝΙΝΑ(ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)
ΠΛΗΚΑΤΙ- ΜΑΣΤΡΟΧΩΡΙΑ
-
2008
670
1.500.000
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ**
-
1800
370
550.000
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ
-
2009
412
590.000
ΜΑΝΤΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ
4 ΚΛΕΙΔΙΑ
2007
620
1.400.000
ΜΑΝΤΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ
3 ΑΣΤΕΡΙΑ
2006
650
1.200.000
ΜΑΝΤΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ
-
2006
630
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ
-
2008
900
1.240.000
ΑΜΦΙΘΕΑ – ΠΕΡΑΜΑ
-
2015
1.100
850.000
ΤΥΜΦΗ***
-
1867
412
590.000
ΑΡΚΑΔΙΑ (23)
ΣΤΕΜΝΙΣΤΑ
-
2009
380
680.000
ΛΕΒΙΔΙ(ΚΕΝΤΡΟ)
-
2021
1.000
1.500.000
ΕΛΛΗΝΙΚΟ**
-
2019
1.300
4.900.000
ΒΥΤΙΝΑ
-
2008
1.500
2.500.000
ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ
-
2001
360
350.000
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ (34)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ**
-
1998
2.622
2.066.000
ΦΛΩΡΙΝΑ
-
2008
5.000
3.000.000
ΦΛΩΡΙΝΑ
-
2008
4.500
2.700.000
ΦΛΩΡΙΝΑ
-
2003
3.700
3.000.000
Πηγή/Επεξεργασία : Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, *Ανακαινισμένο, **Χρήζει Ανακαίνισης,***Υπό κατασκευή
Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates