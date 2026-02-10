Τουρισμός: Περίπου 200 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προς πώληση σε δημοφιλείς προορισμούς

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2025 καταδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του σε επίπεδο αφίξεων και εσόδων.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ξεπέρασαν τα 20,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Την ίδια στιγμή, οι αφίξεις ξένων επισκεπτών έως τον Αύγουστο του 2025 ανήλθαν σε περίπου 24,9 εκατομμύρια, αυξημένες κατά περίπου 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα των συνολικών μεγεθών, αναδεικνύονται σημαντικές ποιοτικές μεταβολές. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά περίπου 7,8% τον Σεπτέμβριο, παρά τη μεγαλύτερη εισερχόμενη κίνηση, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 4,9 ημέρες τον Ιούλιο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει τάση για συντομότερες επισκέψεις.

Αυξημένη διαθεσιμότητα προς πώληση σε θερινούς προορισμούς

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την αρχή της θερινής περιόδου καταγράφηκε σημαντική αύξηση της προσφοράς ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων προς πώληση. Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνά μας, τον Μάιο του 2025 αναρτήθηκαν, μέσα σε διάστημα μόλις 30 ημερών, 323 νέες αγγελίες πώλησης ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, έναντι 286 αγγελιών το 2024 και 204 αγγελιών το 2023.

Η αυξημένη αυτή διαθεσιμότητα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στους θερινούς προορισμούς χαρακτηρίζεται από την αγορά ως «έκπληξη», καθώς ιστορικά η πώληση ξενοδοχειακών μονάδων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης ήταν περιορισμένη. Αν και κάθε χρόνο πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες μονάδων όλων των κατηγοριών - από ξενοδοχεία 5 αστέρων έως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις - είναι σπάνιο να καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός αναρτημένων αγγελιών σε ανοιχτές πλατφόρμες.

Σημειώνεται δε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μονάδων που διατίθενται προς πώληση δεν εμφανίζεται δημοσίως σε ιστοσελίδες αγγελιών, γεγονός που σημαίνει ότι η πραγματική διαθεσιμότητα είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη.

Περίπου 200 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα προς πώληση σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς

Η φετινή χειμερινή σεζόν ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για τον κλάδο. Κατά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι πληρότητες στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς άγγιξαν το 100%, τόσο σε ξενοδοχειακές μονάδες όσο και σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Παράλληλα, καταγράφονται υψηλά ποσοστά προκρατήσεων για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η χειμερινή τουριστική περίοδος στην Ελλάδα ξεκινά συνήθως από τα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως τα μέσα ή τέλη Φεβρουαρίου, με κορύφωση την περίοδο των εορτών, των Θεοφανίων και τα διήμερα - τριήμερα από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου. Βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού χειμερινού τουρισμού παραμένει η έντονη εποχικότητα.

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία ζήτησης, καταγράφεται σημαντική αύξηση της προσφοράς μονάδων προς πώληση. Συγκεκριμένα, 128 ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς έχουν αναρτηθεί προς πώληση σε ιστοσελίδες αγγελιών, έναντι 80 μονάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αναλυτικά, τη φετινή χρονιά έχουν καταγραφεί 31 αγγελίες στην Αράχωβα (30 το 2024, 14 το 2023), 16 στα Καλάβρυτα (13 το 2023), 14 στο Καρπενήσι (23 το 2024, 7 το 2023), 24 στην Πορταριά (17 το 2024, 14 το 2023), 23 στην Αρκαδία (16 το 2024, 8 το 2023), 64 στην Ήπειρο (13 το 2024, 7 το 2023), εκ των οποίων 15 στα Ιωάννινα, 6 στη Βέροια (4 το 2024, 5 το 2023), 9 στη Νάουσα, 3 στη Φλώρινα και 15 στα Γρεβενά.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν αύξηση της τάξης του 56% στη διαθεσιμότητα ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων προς πώληση σε σχέση με το 2024, ενώ το 2023 την ίδια περίοδο είχαν καταγραφεί συνολικά 80 αγγελίες.

Μικρές οικογενειακές μονάδες στο επίκεντρο

Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αφορά κυρίως μονάδες μικρότερης κατηγορίας, από 10 έως 30 δωμάτια, οι οποίες λειτούργησαν επί δεκαετίες σε οικογενειακή βάση και αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.

Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, η συνολική δυναμικότητα φιλοξενίας στους ορεινούς προορισμούς δεν υπερβαίνει τις 100.000 κλίνες. Υπό αυτό το πρίσμα, το γεγονός ότι δεκάδες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα διατίθενται προς πώληση μόνο στους δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο.

Παράγοντες που οδηγούν στην πώληση

Η απόφαση πώλησης δεν οφείλεται σε έναν μόνο λόγο, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Στους βασικούς περιλαμβάνονται οι οικονομικές εκκρεμότητες των επιχειρηματιών, οι διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών, τα δάνεια και οι ρυθμίσεις, καθώς και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό και τις ανατιμήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει συμπιέσει τα εισοδήματα και έχει αυξήσει τα λειτουργικά έξοδα.

Παράλληλα, επιβαρυντικά λειτουργούν η έντονη εποχικότητα, η μειωμένη προσβασιμότητα, η κυριαρχία του αεροπλάνου ως βασικού μέσου μετακίνησης, το μη ικανοποιητικό επίπεδο υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές, καθώς και η ανάγκη αναβάθμισης της προβολής των ορεινών προορισμών στις διεθνείς αγορές.

Η πρόκληση του χειμερινού τουρισμού

Η καθιέρωση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών αποτελεί διαχρονικό στόχο. Ωστόσο, η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, κυρίως λόγω της απουσίας οργανωμένης και συνεκτικής τουριστικής πολιτικής.

Η βιώσιμη ανάπτυξη του ορεινού χώρου προϋποθέτει την προστασία των φυσικών πόρων, την αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας (ιδίως του οδικού δικτύου), τη δημιουργία τοπικών πολυθεματικών δικτύων, την αξιοποίηση του οικιστικού αποθέματος και την ουσιαστική προβολή των προορισμών.

Τέλος, κρίσιμη παράμετρος για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού αποτελεί η ενίσχυση του εξωτερικού τουρισμού. Σήμερα, η Ελλάδα υστερεί σε γενικές υποδομές και παρουσιάζει υψηλότερο κόστος παροχής υπηρεσιών σε σχέση με ανταγωνιστικές γειτονικές χώρες, γεγονός που περιορίζει την ελκυστικότητά της στις διεθνείς αγορές. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η στοχευμένη προβολή της χώρας στο εξωτερικό αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιστροφή αυτής της εικόνας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ € ΒΟΙΩΤΙΑ (30) ΑΡΑΧΩΒΑ - 2005 700 1.500.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* - 1967 300 1.300.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 1985 390 950.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 1995 300 800.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ) - 1997 570 1.500.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* - 1945 300 1.800.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2021 536 1.600.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* - 1990 2.512 2.700.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2004 305 1.200.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)* 4 ΚΛΕΙΔΙΑ 2006 480 1.200.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ) - - 400 1.200.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ) - 2010 643 2.000.000 ΑΡΑΧΩΒΑ* - 2009 2.200 3.300.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* - 1950 300 1.100.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ) - 2000 250 640.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* 3 ΑΣΤΕΡΙΑ 1990 2.500 3.500.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ) - 2010 470 1.650.000 ΑΡΑΧΩΒΑ*** - 2004 1.530 1.500.000 ΑΡΑΧΩΒΑ - 2010 480 850.000 ΑΡΑΧΩΒΑ - 2020 300 1.250.000 ΑΡΑΧΩΒΑ - 2004 2.500 4.500.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 1985 800 1.550.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - - 800 1.250.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* - 1990 2.400 4.500.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)*** - ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 700 580.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΛΙΒΑΔΙ)* - 1979 460 700.000 ΑΡΑΧΩΒΑ* - 2003 3.000 4.700.000 ΑΡΑΧΩΒΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - - 616 500.000 ΑΡΑΧΩΒΑ - 2010 1.550 2.000.000 ΑΡΑΧΩΒΑ - 2010 580 1.200.000 ΑΧΑΪΑ (14) ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - 2008 839 615.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2006 750 920.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - 2007 495 1.200.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ* - 1982 500 650.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - 2006 724 1.150.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΒΡΑΧΝΙ)*** - ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 340 800.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - 2004 220 450.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)- - - 500 700.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2007 495 1.200.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 1988 1.200 2.200.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* - 1982 600 650.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2000 310 850.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΑΝΩ ΛΟΥΣΟΙ)* - 2001 1.243 1.800.000 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑ)* - 2010 250 450.000 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (14) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 2008 1.251 760.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΑ) - 2000 5.300 4.500.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΜΥΡΙΚΗ) - - 750 1.900.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 4 ΑΣΤΕΡΙΑ 1993 700 1.400.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ)* - 1990 700 630.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ) - 2007 1.000 700.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 2006 220 500.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 2008 1.200 850.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)*** - 2009 2.000 1.000.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2009 417 700.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΚΕΝΤΡΟ) - 1973 600 750.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) - 2006 1.250 2.300.000 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 2007 650 900.000 ΜΑΓΝΗΣΙΑ (21) ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΑΤΟΧΩΡΙ) - 2003 1.290 1.280.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΑΤΟΧΩΡΙ)** - 2004 1.000 950.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - 2013 1.520 2.000.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - 1982 629 340.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2013 1.500 2.300.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2011 850 1.150.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 1980 374 350.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ (ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ) - 2007 1.380 1.900.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ) - 2000 1.290 1.280.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* - 1982 1.250 3.500.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2010 1.464 1.280.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2003 465 395.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΑΤΟΧΩΡΙ) - 2010 1.730 2.300.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - 2011 450 600.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - 1970 360 360.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ) - - 540 450.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - 2010 1.520 2.000.000 ΠΟΡΤΑΤΙΑ** - 1884 500 580.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ - 2001 330 570.000 ΠΟΡΤΑΡΙΑ(ΚΕΝΤΡΟ)*** - 1980 540 450.000 ΗΠΕΙΡΟΣ (64) ΜΕΤΣΟΒΟ(ΚΕΝΤΡΟ)** ΜΕΤΣΟΒΟ*** - 1930 250 300.000 ΜΕΤΣΟΒΟ ΠΑΠΙΓΚΟ** - 1876 950 870.000 ΝΕΓΑΔΕΣ - 2009 416 250.000 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ** - 1900 580 450.000 ΙΩΑΝΝΙΝΑ(ΚΕΝΤΡΟ)* ΙΩΑΝΝΙΝΑ(ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) - 2016 1.496 1.950.000 ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ ΖΑΓΟΡΙ - 2008 900 1.240.000 ΖΑΓΟΡΙ** - 1910 700 1.500.000 ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ – ΚΑΛΠΑΚΙΟ - 2011 450 700.000 ΠΕΔΙΝΗ - 2001 1.360 1.200.000 ΙΩΑΝΝΙΝΑ(ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) ΠΛΗΚΑΤΙ- ΜΑΣΤΡΟΧΩΡΙΑ - 2008 670 1.500.000 ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ** - 1800 370 550.000 ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ - 2009 412 590.000 ΜΑΝΤΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ 4 ΚΛΕΙΔΙΑ 2007 620 1.400.000 ΜΑΝΤΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ 3 ΑΣΤΕΡΙΑ 2006 650 1.200.000 ΜΑΝΤΕΙΟ-ΔΩΔΩΝΗ - 2006 630 ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΖΑΓΟΡΙ - 2008 900 1.240.000 ΑΜΦΙΘΕΑ – ΠΕΡΑΜΑ - 2015 1.100 850.000 ΤΥΜΦΗ*** - 1867 412 590.000 ΑΡΚΑΔΙΑ (23) ΣΤΕΜΝΙΣΤΑ - 2009 380 680.000 ΛΕΒΙΔΙ(ΚΕΝΤΡΟ) - 2021 1.000 1.500.000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ** - 2019 1.300 4.900.000 ΒΥΤΙΝΑ - 2008 1.500 2.500.000 ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ - 2001 360 350.000 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ (34) ΚΑΣΤΟΡΙΑ** - 1998 2.622 2.066.000 ΦΛΩΡΙΝΑ - 2008 5.000 3.000.000 ΦΛΩΡΙΝΑ - 2008 4.500 2.700.000 ΦΛΩΡΙΝΑ - 2003 3.700 3.000.000

Πηγή/Επεξεργασία : Ιστοσελίδες Αγγελιών, Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, *Ανακαινισμένο, **Χρήζει Ανακαίνισης,***Υπό κατασκευή

Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates

