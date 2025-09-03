Ελληνικά ξενοδοχεία: Πάνω από 216 ευρώ το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο - Το υψηλότερο στην Ευρώπη

Τα ελληνικά ξενοδοχεία πρωταγωνίστησαν τον Ιούλιο στην Ευρώπη, σημειώνοντας το υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο, στα 216,8 ευρώ

Ελληνικά ξενοδοχεία: Πάνω από 216 ευρώ το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο - Το υψηλότερο στην Ευρώπη
Τον Ιούλιο, οι ελληνικοί ξενοδόχοι ξεχώρισαν στην Ευρώπη ως πρωταθλητές στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σύμφωνα με στοιχεία της MKG Consulting. Τα ελληνικά ξενοδοχεία ήταν τα μόνα στην Ευρώπη με μέσο έσοδο ανά δωμάτιο πάνω από 200 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της χώρας μας ως κορυφαίου καλοκαιρινού προορισμού.

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές μονάδες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στο RevPAR (+15,4%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 και το υψηλότερο μέσο έσοδο ανά δωμάτιο, στα 216,8 ευρώ. Στην Ελβετία, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση, το RevPAR ήταν 160 ευρώ.

Συγκριτικά με τους μεσογειακούς ανταγωνιστές, τα ξενοδοχεία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας σημείωσαν μέσο έσοδο 131,5 και 129,5 ευρώ αντίστοιχα, ενώ η Ιταλία βρέθηκε στα 128,9 ευρώ. Η υψηλή απόδοση των ελληνικών ξενοδοχείων φαίνεται να αποκτά σταθερότητα, αφού και τον Ιούλιο του 2024 είχαν τα μεγαλύτερα έσοδα ανά δωμάτιο στην Ευρώπη, στα 187,8 ευρώ.

Αιτίες της επιτυχίας

Η MKG Consulting επισημαίνει ότι η αύξηση στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο οφείλεται κυρίως στην άνοδο της μέσης ημερήσιας τιμής δωματίου (+20,7%), παρά τη μικρή μείωση της μέσης πληρότητας κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ελλάδα αξιοποίησε στο έπακρο τη θερινή ζήτηση, πετυχαίνοντας την υψηλότερη αύξηση RevPAR στην Ευρώπη (+15,4%). Εκτός από μικρές αγορές όπως η Ελβετία, η Λετονία και το Λουξεμβούργο, μόνο η Ελλάδα και η Ισπανία εφάρμοσαν τιμολογιακή πολιτική που ενίσχυσε τα έσοδά τους.

Η ευρωπαϊκή αγορά ξενοδοχείων

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι πληρότητες αυξήθηκαν κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες, με τα ξενοδοχεία μεσαίας και υψηλής κατηγορίας να παρουσιάζουν την καλύτερη αύξηση RevPAR (+2,1 και +1,8 μονάδες αντίστοιχα). Ωστόσο, οι μέσες ημερήσιες τιμές μειώθηκαν κατά 4% και ακόμη περισσότερο στο οικονομικό τμήμα (-5,4%), οδηγώντας σε συνολική πτώση RevPAR 2,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Στην Ισπανία, το RevPAR αυξήθηκε κατά 3,3%, χάρη στη σταθερή πληρότητα (+0,5 μονάδες) και τη διατήρηση της ADR (+2,7%), κυρίως σε παράκτιους προορισμούς. Στην Ιταλία και την Πορτογαλία καταγράφηκαν μειώσεις: στην Ιταλία, το RevPAR έπεσε κατά 5,4% λόγω μείωσης της πληρότητας (-1,1 μονάδες) και της ADR (-4,4%), ενώ στην Πορτογαλία η πληρότητα παρέμεινε σταθερή, αλλά οι τιμές δωματίων μειώθηκαν κατά 2%, με αποτέλεσμα πτώση RevPAR 1%.

Η Γερμανία σημείωσε πτώση RevPAR 9,1%, επηρεασμένη από την απουσία γεγονότων όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και την αρνητική οικονομική συγκυρία. Η Γαλλία, παρά την αύξηση της πληρότητας (+2,3 μονάδες), κατέγραψε πτώση RevPAR 5% λόγω μειωμένων μέσων τιμών (-8%) για να παραμείνει ανταγωνιστική.

