Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κεφάλι Κισσάμου – Ζημιές σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

Παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο της πυρκαγιάς

Χανιά: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κεφάλι Κισσάμου – Ζημιές σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
Υπό έλεγχο τέθηκε, λίγο μετά τις 20:30, η φωτιά που «ξέσπασε» στο χωριό Κεφάλι στην Κίσσαμο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 υδροφόρα οχήματα με 14 υπαλλήλους από όλον τον νομό καθώς και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ με συνολικά 14 δασοκομάντος, οι οποίοι πάλεψαν με τους δυνατούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τη φωτιά.

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αναμένεται να αποχωρήσουν εφόσον η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο, ορισμένες δυνάμεις θα παραμείνουν επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα αναζωπύρωσης.

Από τη φωτιά, ζημιές υπέστη ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ως καφενείο, ωστόσο, παρ’ ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια, η Πυροσβεστική κατάφερε να αποφύγει περαιτέρω ζημιές, με τον απολογισμό να περιορίζεται μονάχα σε καμένη δασική και χορτολιβαδική έκταση.

