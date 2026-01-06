«Ο Φάμελλος θα επικοινωνήσει με τον Φαραντούρη και θα ζητήσει διευκρινήσεις για Καρυστιανού»

Επικοινωνία με τον Νίκο Φαραντούρη αναμένεται να έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινήσεις για τη στάση του απέναντι στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δήλωσε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

«Θα γίνει επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου για να ζητηθούν κάποιες διευκρινήσεις», δήλωσε στο Action24 το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσε τις επαφές του με τη Μαρία Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντας «καλοδεχούμενο» το κόμμα που ετοιμάζει, την ώρα που τηρεί στάση αναμονής αναφορικά με το ενδεχόμενο να προσχωρήσει σε αυτό, με τον Παύλο Πολάκη να του ζητά εξηγήσεις.

Νωρίτερα, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος μίλησε για την Μαρία Καρυστιανού. «Η κ. Καρυστιανού, με τον αγώνα της μαζί με τους άλλους συγγενείς, ανέδειξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έφερε πράγματα που δεν θα μπορούσαν να έρθουν εύκολα στο προσκήνιο. Αυτό τον αγώνα τον τιμώ», ενώ στη συνέχεια διαφώνησε μαζί της, αναφορικά με την επίθεση που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

