Η Μαρία Καρυστιανού, το βράδυ της Δευτέρας, ουσιαστικά έκανε το δεύτερο βήμα προς τη δημιουργία κινήματος-κόμματος. Το πρώτο το είχε κάνει με τη συνέντευξη της στο MEGA τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν είχε αφήσει ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο.

Οι μήνες που πέρασαν και οι συνεχιζόμενες προσπάθειες όλων αυτών που… θα απέδιδαν δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών, να θολώσουν ακόμα περισσότερο τα νερά και να «μπαζώσουν» ό,τι μπαζώνεται, την έκαναν να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Και καλά έκανε.

Η κάθαρση που απαιτείται να υπάρξει επιτέλους σε αυτή τη χώρα και η λογοδοσία που απαιτείται από όλους όσοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω του Νόμου, δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Και η Μαρία Καρυστιανού, τα έχει πληρώσει με τον πιο ακριβό τίμημα: Να χάσει το παιδί της. Ακούω από πολλούς να λένε ότι «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Καρυστιανού» επειδή θα μπλέξει με την πολιτική και κυρίως με τους πολιτικούς.

Ακούστε. Δεν υπάρχει δύσκολο για κάποιον που έχασε το παιδί του. Τα δύσκολα, τα πραγματικά δύσκολα, η Μαρία Καρυστιανού και οι υπόλοιποι γονείς των Τεμπών τα ζουν από εκείνο το βράδυ. Καμία κόντρα με όλους αυτούς που είναι απέναντι ή θα βρεθούν απέναντι από την Καρυστιανού δεν φοβίζει την Καρυστιανού. Όπως και κανέναν άλλον από τους ανθρώπους που έβαλαν τα παιδιά τους σε ένα τρένο και τα πήραν σε μια σακούλα…

Σε λίγο καιρό άλλωστε συμπληρώνονται τρία χρόνια. Και ο κόσμος θα δείξει και θα αποδείξει αυτό που λέμε. Ότι τίποτα δεν πρέπει να φοβίζει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πέρα από την τραγωδία που ζουν, έχουν και τον κόσμο στο πλευρό τους. Όλους τους κανονικούς ανθρώπους. Και θα τους έχουν.

