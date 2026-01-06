Πολάκης κατά Καρυστιανού: «Για τα δύο πρώτα Μνημόνια, δεν είπε κουβέντα»

Ο Παύλος Πολάκης καταλογίζει στη Μαρία Καρυστιανού ότι «για τα δύο πρώτα Μνημόνια, δεν είπε κουβέντα», απαντώντας στις τοποθετήσεις της τελευταίας σε συνέντευξη στο KONTRA.

Ο Χανιώτης βουλευτής υποστηρίζει πως το τρίτο μνημόνιο είχε κόστος 9 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 3 δισ. ευρώ επιστράφηκαν μέσω επιδόματος αλληλεγγύης, ενώ, τα δύο πρώτα είχαν κόστος 65 δισ. ευρώ και για αυτά, όπως αναφέρει, η Μαρία Καρυστιανού δεν είπε κουβέντα.

Ταυτόχρονα, ο Πολάκης ζητά από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, να ξεκαθαρίσει τη θέση του αναφορικά με τις φήμες που τον συνδέουν με τον υπό διαμόρφωση κομματικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, καλώντας τον να πάρει θέση είτε απορρίπτοντας τα σενάρια, είτε παραιτούμενος από τη θέση του ευρωβουλευτή.

Μάλιστα, άφησε και αιχμή κατά της Καρυστιανού, η οποία είπε ότι στο νέο κόμμα δεν χωρούν πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτιστεί με το υπάρχον πολιτικό σύστημα και απέκλεισε συνεργασίες. «Από τη δεκαετία του ’80, πάντα η «ομάδα ανεξάρτητων πρωτοετών» ήταν δευτεροετείς Δαπίτες! Μα πάντα όμως», έγραψε ο Πολάκης.