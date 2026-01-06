Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

Το φανατικό κοινό της μυθοπλασίας ανυπομονεί για τα νέα επεισόδια της σειράς «Άγιος Έρωτας». Η σειρά του ALPHA επιστρέφει στις 19 Ιανουαρίου, στις 21.00, με καθηλωτικά επεισόδια.

Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του μια Στέρνα μισογκρεμισμένη. Ο πατέρας Νικόλαος αφήνει πίσω την κηδεία της μητέρας του και με τη βοήθεια της Φανής και του Λάμπρου προετοιμάζουν την εκκλησία για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Ο Κυριάκος αντίστοιχα ανοίγει το ξενοδοχείο ως καταφύγιο. Η βαριά τραυματισμένη Πόπη νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει αποφασίζει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ότι οι βιολογικοί της γονείς είναι η Χλόη και ο Αργύρης. Η Αγγέλα με τις υπόλοιπες δραπέτισσες, στήνει νέο «στρατόπεδο» στον οίκο ανοχής, ενώ η Χριστίνα προστατεύει το μωρό της Ρίτας και αρνείται να προδώσει την Αγγέλα.

Ο θάνατος της Πετρούλας και του Κλεάνθη έχει αφήσει σε όλους τα σημάδια του. Η επιστροφή του Παύλου στη Στέρνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς εκείνος εμφανίζεται αλλαγμένος και μετανιωμένος, μετά την περιπέτεια της υγείας του. Εν τω μεταξύ, η μικρή Ελευθερία συνεχίζει να αρνείται κάθε επαφή με τη Χλόη κι εκείνη νιώθει ράκος. Η Σοφία είναι έγκλειστη σε ψυχιατρείο στην Αθήνα και προκαλεί το ενδιαφέρον ενός ψυχίατρου. Η Αναστασία ανακοινώνει στον Χάρη πως είναι έτοιμη να προσπαθήσουν ξανά να κάνουν παιδί, αγνοώντας όμως κάτι, που επηρεάζει αυτό το όνειρό της. Ο Παύλος επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο και του ζητάει κάτι, που τον αφήνει άναυδο. Η Χλόη, απελπισμένη από την απόρριψη της Ελευθερίας, καταρρέει στην αγκαλιά του πατέρα Νικόλαου.