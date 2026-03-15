Ιράκ: Επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Φώτο Αρχείου: Ένα κατεστραμμένο αεροσκάφος βρίσκεται στο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Βαγδάτης, μετά από επίθεση με ρουκέτες στη Βαγδάτη του Ιράκ, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.

Μια επίθεση με drones στόχευσε αργά σήμερα το βράδυ μια στρατιωτική βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης στο Ιρακ, βάση που μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε στρατεύματα του υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών, είπαν δύο αξιωματούχοι σε δυνάμεις ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη έξω από το περιμετρικό τείχος, πάνω σε αποθήκες και προσωρινές κατασκευές, προκαλώντας πυρκαγιά», δήλωσε μία από τις πηγές.

Από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, φιλοϊρανικές ιρακινές ομάδες πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και στη Μέση Ανατολή.

