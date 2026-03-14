Ιράν: Προειδοποιεί για χτυπήματα σε «αμερικανικά κρησφύγετα» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι λιμάνια, αποβάθρες και αμερικανικά κρησφύγετα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πιθανοί στόχοι του Ιράν.
  • Η προειδοποίηση ακολούθησε τις αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να χτυπήσει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού Χαργκ αν η Τεχεράνη συνεχίσει επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ.
  • Το Ιράν θεωρεί νόμιμο το δικαίωμά του να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία με επιθέσεις στα σημεία εκτόξευσης αμερικανικών πυραύλων στα ΗΑΕ.
  • Οι κάτοικοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καλούνται να εκκενώσουν περιοχές γύρω από αμερικανικά κρησφύγετα.
Snapshot powered by AI

Ο Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι λιμάνια, αποβάθρες και «αμερικανικά κρησφύγετα» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούσαν να γίνουν στόχος του Ιράν και να προειδοποιήσουν τους κατοίκους να εκκενώσουν αυτές τις περιοχές.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να χτυπήσει τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού, εκτός η Τεχεράνη σταματήσει να επιτίθεται σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος στο μήνυμά του: « Στο όνομα του Θεού, ο καταστροφέας των τυράννων, ο εισβολέας του αμερικανικού στρατού, λόγω της καταστροφής των στρατιωτικών του βάσεων στην περιοχή, υπό την κάλυψη των λιμανιών, των αποβάθρων και των κρησφύγετων των πόλεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχει στοχεύσει το ιρανικό νησί Αμπού Μούσα με τους πυραύλους του.

Ανακοινώνουμε στους ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί νόμο δικαίωμά της, για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και του εδάφους της, να στοχεύει και να χτυπά τα σημεία προέλευσης της εκτόξευσης των αμερικανικών πυραύλων στα λιμάνια. ναυτιλίας, τις αποβάθρες και τα στρατιωτικά κρησφύγετα της Αμερικής υπό την κάλυψη ορισμένων πόλεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ζητάμε από τον μουσουλμανικό λαό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τα κέντρα πληθυσμού να αναλάβουν δράση σχετικά με την εκκένωση των λιμανιών, των αποβάθρων και των αμερικανικών κρησφύγετων στις πόλεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να αποφευχθεί βλάβη. Με τη χάρη του Θεού, επιδιώκουμε δικαιοσύνη και εκδίκηση ».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
