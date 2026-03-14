Παρίσι: «Δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο για να σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου»

Δημήτρης Μάνωλης

Δεν υπάρχει «κανένα γαλλικό σχέδιο» για να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Αυτό δήλωσε στο TF1 εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Γαλλία υποστήριξε το άνοιγμα των λιβανικών αρχών σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ και προσφέρθηκε να τις διευκολύνει. Θα είναι ευθύνη των ίδιων των πλευρών, και μόνο των πλευρών, να καθορίσουν την ατζέντα αυτών των συζητήσεων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα είχε μεταδοθεί από διεθνή και γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Εμανουέλ Μακρόν καταρτίζει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Λιβάνου - Ισραήλ. Όπως είχε μεταδοθεί, στο σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου που παρουσίασε η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, προτείνεται η Βηρυτός να αναγνωρίσει για πρώτη φορά το Ισραήλ.

Η αναγνώριση θα έχει ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ελέγχουν από τον Νοέμβριο του 2024 και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το Axios.

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Μάχες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραηλινού στρατού σε τρία χωριά

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Φόρμουλα 1: Ακύρωσε τα Γκραν Πρι σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία για τον Απρίλιο

00:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο για να σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου»

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Σε ελεύθερη πτώση οι Μπακς - Βαριά ήττα από Χοκς χωρίς Αντετοκούνμπο

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η σκληρή απάντηση στο νέο «εχθρικό» βιβλίο - «Θεωρίες συνωμοσίας»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα νομική μάχη για τον 59χρονο της Κω: Ζητά ακύρωση της καταδίκης του για τις απόπειρες βιασμού

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λίνα Μενδώνη: «Ο Πολιτισμός εντάσσεται στην προληπτική και θεραπευτική αγωγή της ψυχικής υγείας»

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 42χρονος επιχειρηματίας για προϊόντα κάνναβης

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

22:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι

22:44LIFESTYLE

Από τον Άγιο Δομίνικο στα κρητικά πανηγύρια: Ο Ρεθυμνιώτης παίκτης Survivor που τιμά την παράδοση

22:35ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ο Τζέι ντι Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να απομακρύνουν βιομηχανίες από την περιοχή

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αγνοείται ηλικιωμένος που είχε πάει για ψάρεμα - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1: «Χ»αλάστηκαν και οι δύο στη... μάχη της παραμονής

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιεί για χτυπήματα σε «αμερικανικά κρησφύγετα» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0: Λαμπάδα... στον Αθανασιάδη

22:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα «φλεγόμενα» ποτάμια καθάρισαν και οι ενυδρίδες επέστρεψαν στο σπίτι τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης Γωγώς: «Πήγαμε με μια αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Απείλησαν τη Νικολούλη στον αέρα της εκπομπής - Η viral απάντηση: «Και είναι και κόκκινη, άντε γεια»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 15η ημέρα πολέμου - Συνεχίζονται τα σφυροκοπήματα εκατέρωθεν - Aπορρίπτουν την πιθανότητα συζητήσεων για εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Εκρηκτικό» σκηνικό σε σχολείο - Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω Στενών του Ορμούζ να φροντίσουν για την ασφάλειά τους

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει 27χρονη για την κακοποίησή της: «Με χτύπαγε μέχρι να φτάσω στα όρια του θανάτου»

21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στο Νάπολι-Λέτσε: Κατέρρευσε ο Μπαντά και αποχώρησε με ασθενοφόρο

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

22:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «επέστρεψε» στο Μεσολόγγι

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές και στην Αθήνα - Πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ