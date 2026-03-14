Παρίσι: «Δεν υπάρχει γαλλικό σχέδιο για να σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου»

Δεν υπάρχει «κανένα γαλλικό σχέδιο» για να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Αυτό δήλωσε στο TF1 εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Γαλλία υποστήριξε το άνοιγμα των λιβανικών αρχών σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ και προσφέρθηκε να τις διευκολύνει. Θα είναι ευθύνη των ίδιων των πλευρών, και μόνο των πλευρών, να καθορίσουν την ατζέντα αυτών των συζητήσεων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα είχε μεταδοθεί από διεθνή και γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Εμανουέλ Μακρόν καταρτίζει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου Λιβάνου - Ισραήλ. Όπως είχε μεταδοθεί, στο σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου που παρουσίασε η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, προτείνεται η Βηρυτός να αναγνωρίσει για πρώτη φορά το Ισραήλ.

Η αναγνώριση θα έχει ως αντάλλαγμα, το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ελέγχουν από τον Νοέμβριο του 2024 και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το Axios.