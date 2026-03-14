Νέα νομική μάχη για τον 59χρονο της Κω: Ζητά ακύρωση της καταδίκης του για τις απόπειρες βιασμού

Μετά την απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, 59χρονος ημεδαπός που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε νεκροταφείο της Κω, προχώρησε σε εξουσιοδότηση του δικηγόρου κ. Στέλιου Αλεξανδρή, προκειμένου να κατατεθεί αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας κατά της απόφασης που εκδόθηκε στη Ρόδο στις 2 Μαρτίου 2026.

Ο 59χρονος ημεδαπός, κάτοικος της Κω, έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 7 ετών κατά πλειοψηφία. Η καταδίκη αφορά δύο περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα στο νεκροταφείο της Κω, σε κοντινή χρονική απόσταση μεταξύ τους, με κοινό πλαίσιο και παρόμοιο τρόπο δράσης. Το κατηγορητήριο όπως περιγράφεται, αναφέρεται σε απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, με πράξεις που δεν ολοκληρώθηκαν για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του δράστη.

Το πρώτο περιστατικό τοποθετείται στις 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:30. Κατά την περιγραφή, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να εξαναγκάσει το θύμα σε ανοχή γενετήσιας πράξης με χρήση σωματικής βίας, μεταφέροντάς το σε χωράφι δίπλα στο νεκροταφείο και προβαίνοντας σε ενέργειες που αποδίδονται ως προσπάθεια να προχωρήσει σε συνουσία, ενώ το θύμα αντιστεκόταν και φώναζε. Η πράξη δεν ολοκληρώθηκε, καθώς εμφανίστηκε τρίτο άτομο και ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την απόφαση, αναγκάστηκε να διαφύγει.

Το δεύτερο περιστατικό τοποθετείται στις 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Κατά τα αναφερόμενα, ο κατηγορούμενος προσέγγισε το θύμα κατά την αποχώρησή του από το νεκροταφείο, το τράβηξε και το έσπρωξε προς το όχημά του, επιχειρώντας να το βάλει μέσα. Η πράξη δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το θύμα έβαλε τις φωνές, εμφανίστηκε τρίτο άτομο και ο κατηγορούμενος αναγκάστηκε να το αφήσει ελεύθερο.

Στο πλαίσιο της απολογίας του, ο 59χρονος ημεδαπός υποστήριξε ότι δεν αποπειράθηκε να βιάσει το θύμα. Ειδικότερα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπήρξε μόνο φίλημα, ότι η καταγγελία αποτέλεσε μεθόδευση συνδεόμενη με ζήλια για σχέση που, κατά τον ίδιο, διατηρούσε με υπήκοο Βουλγαρίας, καθώς και ότι υπήρξε προσπάθεια να ζητηθεί χρηματικό ποσό από μάρτυρα κατηγορίας ώστε να μη καταθέσει εις βάρος του, με αναφερόμενα ποσά 3.000€ και στη συνέχεια 1.000€ σε μεταγενέστερη συνάντηση.

Στα στοιχεία της υπόθεσης γίνεται επίσης αναφορά ότι στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για βιασμό, υπόθεση για την οποία αθωώθηκε αμετάκλητα στον πρώτο βαθμό με απόφαση της 3ης Ιουνίου 2013 του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου. Ο ίδιος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

