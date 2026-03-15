Λίβανος: Μάχες μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραηλινού στρατού σε τρία χωριά
Οι μάχες άρχισαν στις 21:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν «απευθείας»
Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, έκανε λόγο χθες Σάββατο το βράδυ για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στην κοινότητα Χιάμ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.
Οι μάχες άρχισαν στις 21:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν «απευθείας», με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος» και «ρουκέτες», ανέφερε ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.
Η Χεζμπολά πρόσθεσε ότι στοχοποίησε ισραηλινές δυνάμεις σε τρία παραμεθόρια χωριά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
