Πάπας Λέων: Τι συνέβη όταν επικοινώνησε με εξυπηρέτηση πελατών τράπεζας

Ο ποντίφικας προσπάθησε να αλλάξει τα στοιχεία στον τραπεζικό λογαριασμό του αλλά τελικά χρειάστηκε παρέμβαση άλλου ιερέα για να καταφέρει

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Πάπας Λέων XIV εμφανίζεται στο παράθυρο του γραφείου του με θέα στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

  • Ο Πάπας Λέων XIV προσπάθησε να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του στηνράπεζά του μέσω τηλεφώνου, αλλά η τράπεζα αρνήθηκε να το κάνει χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.
  • Παρά την επιτυχή επαλήθευση της ταυτότητάς του, η υπάλληλος έκλεισε το τηλέφωνο όταν ο Πάπας αποκάλυψε την ιδιότητά του.
  • Το πρόβλημα λύθηκε τελικά με τη μεσολάβηση άλλου ιερέα που είχε σχέσεις με τον πρόεδρο της τράπεζας.
  • Ο Πάπας Λέων επιδιώκει να ζει απλή ζωή, όπως φαίνεται από την προσπάθειά του να χειριστεί ο ίδιος τραπεζικά ζητήματα.
  • Η ιστορία επιβεβαιώθηκε από τον πάτερ Τομ Μακάρθι και έγινε γνωστή μέσω κοινωνικών μέσων και συνέντευξης στους New York Times.
Φαίνεται ότι ακόμη και ένας Πάπας δεν μπορεί να βρει άκρη με την εξυπηρέτηση πελατών σε τράπεζα. Το περιστατικό διηγήθηκε ένας στενός φίλος του, ο αιδεσιμότατος Τομ Μακάρθι, σε μια συγκέντρωση καθολικών στο Νάπερβιλ του Ιλινόις την περασμένη εβδομάδα.

Περίπου δύο μήνες αφότου ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, από καρδινάλιος έγινε ο Πάπας Λέων τηλεφώνησε στην τράπεζά του στην πατρίδα του στις ΗΠΑ. Ο νέος Πάπας παρουσιάστηκε ως Ρόμπερτ Πρεβόστ στην εξυπηρέτηση πελατών και ζήτησε να αλλάξει τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση που είχε η τράπεζα στα αρχεία της, είπε ο πάτερ Μακάρθι.

Ο Πάπας απάντησε σωστά στις ερωτήσεις ασφαλείας που του έκανε η υπάλληλος για να επαληθεύσει την ταυτότητά του. Στη συνέχεια, η υπάλληλος της τράπεζας που τον εξυπηρετούσε του είπε ότι για να αλλάξει τα στοιχεία του θα έπρεπε να επισκεφθεί ο ίδιος ένα κατάστημα της τράπεζας στις ΗΠΑ.

«Είπε: “Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Σας έδωσα όλες τις ερωτήσεις ασφαλείας”», ανέφερε ο πάτερ Μακάρθι σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα κοινωνικά μέσα. Στην συνέχεια περιέγραψε την απογοήτευση του Πάπα ο οποίος επιχείρησε μία διαφορετική προσέγγιση και ρώτησε την υπάλληλο: «Θα άλλαζε κάτι αν σας έλεγα ότι είμαι ο Πάπας Λέων;». Τότε εκείνη του έκλεισε το τηλέφωνο.

Γενικά αρκετοί ποντίφικες προσπαθούν να ζήσουν μία κανονική, απλή και λιτή ζωή αν και διαμένουν στο Βατικανό περιτριγυρισμένοι από πλούτο. Για παράδειγμα το 2013 τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πάπας Φραγκίσκος επέμενε να πληρώσει ο ίδιος τον λογαριασμό του ξενοδοχείου και να παραλάβει τις αποσκευές του, σε ένδειξη ταπεινότητας.

Ο Πάπας Λέων προέρχεται από ταπεινή οικογένεια του Ντόλτον, στο Ιλινόις, ενός μικρού προαστίου λίγο έξω από το Σικάγο. Υπηρέτησε ως επίσκοπος στο Περού και ανέλαβε σημαντική θέση στο Βατικανό, πριν εκλεγεί Πάπας πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Έτσι φαίνεται ότι γι' αυτό επιχείρησε να επικοινωνήσει αυτοπροσώπως με την τράπεζά του και να λύσει το θέμα, χωρίς επιτυχία.

Ο πάτερ Μακάρθι επιβεβαίωσε στους New York Times ότι η ιστορία σχετικά με το πρόβλημα με την τράπεζα ήταν αληθινή. Τελικά το θέμα διευθετήθηκε χάρη στην παρέμβαση ενός άλλου ιερέα που είχε σχέσεις με τον πρόεδρο της τράπεζας, είπε ο πάτερ Μακάρθι.

Δεν υπήρξε καμία αναφορά σχετικά με την ταυτότηα της υπαλλήλου που έκλεισε το τηλέφωνο στον πιο διάσημο πελάτη της τράπεζας. «Μπορείτε να φανταστείτε να γίνετε γνωστή ως η γυναίκα που έκλεισε το τηλέφωνο στον Πάπα;», αναρωτήθηκε ο πάτερ Μακάρθι.

