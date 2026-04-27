Ο Πάπας συναντά την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας

Κατά τη σημερινή είσοδο στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπήρξε μια εντυπωσιακή εικόνα: ο Πάπας που σφίγγει το χέρι μιας επισκόπου, η οποία ως προκαθήμενη της Αγγλικανικής Εκκλησίας είναι σχεδόν ομόλογή του (αν και ανώτατος αρχηγός των Αγγλικανών παραμένει, από την εποχή του Ερρίκος Η΄ της Αγγλίας και έπειτα, ο εκάστοτε μονάρχης της Αγγλίας, σήμερα ο Κάρολος Γ΄). Πρόκειται για μια ιστορική «στιγμιότυπο».

Πέρα από ζητήματα φύλου, ο Λέων και η αρχιεπίσκοπος Σάρα, η οποία είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, είχαν πολλά θέματα να συζητήσουν στο περιθώριο της πρώτης επίσημης συνάντησής τους, που περιλάμβανε, πέρα από την ιδιωτική ακρόαση, και κοινή προσευχή στο παρεκκλήσι του Ουρβανού Η΄.

«Θα ήταν σκάνδαλο αν δεν συνεχίζαμε να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας, όσο αγεφύρωτες κι αν φαίνονται», δήλωσε ο Λέων, παραπέμποντας στην ιστορική «Κοινή Διακήρυξη» του 1966, όταν ο αρχιεπίσκοπος Michael Ramsey και ο Πάπας Παύλος ΣΤ΄ ανακοίνωσαν τον πρώτο θεολογικό διάλογο μεταξύ Αγγλικανών και Καθολικών, θέτοντας τα θεμέλια για την «αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας στην πίστη και στη μυστηριακή ζωή», μετά το σχίσμα της εποχής του Ερρίκου Η΄.

«Πρόκειται ασφαλώς για μια σύνθετη οικουμενική πορεία», πρόσθεσε ο Πάπας, σημειώνοντας ότι, παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένα ιστορικά αμφιλεγόμενα ζητήματα, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανακύψει και «νέα προβλήματα», που καθιστούν δυσκολότερη τη διάκριση της πορείας προς την ενότητα. «Ωστόσο, υπογράμμισε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτές τις προκλήσεις να μας εμποδίσουν να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή ευκαιρία για να κηρύξουμε μαζί τον Χριστό στον κόσμο», τονίζοντας ότι «οι διαιρέσεις μεταξύ των χριστιανών αποδυναμώνουν την ικανότητά μας να είμαστε φορείς ειρήνης».

«Στον σημερινό κόσμο, απέναντι σε απάνθρωπη βία, βαθιές διαιρέσεις και ταχείες κοινωνικές αλλαγές, πρέπει να εργαστούμε μαζί για το κοινό καλό, χτίζοντας πάντα γέφυρες και ποτέ τείχη», δήλωσε από την πλευρά της η αρχιεπίσκοπος Σάρα, η οποία προσέφερε στον Πάπα ένα παλαιό αντίτυπο του έργου «The Dream of Gerontius» του Τζον Χένρι Νιούμαν, Άγγλου καρδιναλίου που πρόσφατα ανακηρύχθηκε από τον ίδιο τον Λέοντα Διδάσκαλος της Εκκλησίας.

Η χειρονομία αυτή συμβολίζει τη βούληση να αναδειχθούν τα κοινά στοιχεία αντί για τις διαφορές, αν και παραμένει άλυτο το ζήτημα της πλήρους κοινωνίας, κυρίως λόγω της βασικής διαφωνίας, ότι η Καθολική Εκκλησία θεωρεί «απολύτως άκυρες» τις αγγλικανικές χειροτονίες (γεγονός που σημαίνει ότι Αγγλικανοί ιερείς που επιθυμούν να γίνουν καθολικοί πρέπει να χειροτονηθούν εκ νέου).

Το έργο καθίσταται ακόμη πιο περίπλοκο εξαιτίας των σημαντικών αλλαγών που έχουν σημειωθεί στο εσωτερικό των δύο Εκκλησιών, ιδίως της Αγγλικανικής, η οποία από το 1994 επιτρέπει τη χειροτονία γυναικών. Επιπλέον, η ίδια η Βρετανίδα προκαθήμενη έχει υιοθετήσει πιο μετριοπαθή στάση στο ζήτημα των αμβλώσεων, ενώ ο Λέων κινείται στη γραμμή των προηγούμενων Παπών.

Παρά τις διαφορές, δίνεται έμφαση στους κοινούς στόχους, ιδιαίτερα στους κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς τομείς, με δεδομένες τις προκλήσεις της εποχής και τους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχιεπίσκοπος Mullaly ήταν μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν έντονα τη στήριξή τους προς τον Πάπα Λέοντα όταν δέχθηκε επίθεση μέσω του Truth από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

