Ο Benny Blanco φίλησε δημόσια το στήθος της Selena Gomez - Σάλος στα social media

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco δεν έχουν κρύψει ποτέ τον έρωτά τους, ωστόσο μια πρόσφατη ανάρτηση της τραγουδίστριας στα social media προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των θαυμαστών τους.

Η 33χρονη σταρ δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες τους, ανάμεσα στις οποίες ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο από εστιατόριο, όπου ο Blanco την φιλά στο στήθος, ενώ εκείνη γελά, σε μια στιγμή που αρκετοί χρήστες χαρακτήρισαν ιδιαίτερα τολμηρή για δημόσιο χώρο.

Ο μουσικός παραγωγός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στα σχόλια της ανάρτησης, γράφοντας: «Σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο κάθε μέρα», ενώ πρόσθεσε: «Ο χρόνος σταματά όταν βρίσκομαι στην αγκαλιά σου».

https://www.instagram.com/p/DZZ6HqnAjZI/

Η δημοσίευση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις, με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν την έκπληξή τους με το στιγμιότυπο που επέλεξε να μοιραστεί δημόσια το ζευγάρι. «Το να κάνεις κάτι τέτοιο δημόσια είναι τρελό», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν την εικόνα με χιούμορ.

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco / Πηγή: Instagram

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους γίνονται θέμα συζήτησης για τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης τους. Πριν λίγο καιρό, η Gomez είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν φίλησε το πόδι του Blanco κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast του, «Friends Keep Secrets».

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, η ηθοποιός έσκυψε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και φίλησε παιχνιδιάρικα το πόδι του συζύγου της.

Ο ίδιος ο Blanco έχει παραδεχθεί ότι συχνά δυσκολεύεται να συγκρατήσει τις εκδηλώσεις τρυφερότητας προς τη σύζυγό του, γεγονός που αποτυπώνεται στις κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις του ζευγαριού.

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