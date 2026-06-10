Χανιά: Στο βυθό Αποκόρωνα το «Φολέγανδρος» - Εντυπωσιακές εικόνες από την πόντιση πολεμικού πλοίου

Snapshot Το αρματαγωγό «Φολέγανδρος» βυθίστηκε στον Ομπρόσγιαλο Αποκόρωνα, ολοκληρώνοντας σημαντικό στάδιο για το πρώτο αδειοδοτημένο καταδυτικό πάρκο στην Ελλάδα.

Η τοποθέτηση του πλοίου έγινε με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού και υπό αυστηρό έλεγχο, ενισχύοντας το υποθαλάσσιο δίκτυο της περιοχής που περιλαμβάνει και το ρυμουλκό «Nestor».

Απομένουν τεχνικές εργασίες σήμανσης και η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκόρωνα, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του πάρκου εντός του έτους.

Η θαλάσσια έκταση περίπου 60 στρεμμάτων παραχωρείται με ενοίκιο προς την Κτηματική Υπηρεσία, ολοκληρώνοντας τη θεσμική βάση του έργου.

Το καταδυτικό πάρκο αναμένεται να ενισχύσει καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή, ενισχύοντας την τουριστική ταυτότητα του Αποκόρωνα. Snapshot powered by AI

Μια ακόμη σημαντική φάση για τη δημιουργία του πρώτου αδειοδοτημένου καταδυτικού πάρκου στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε στον Ομπρόσγιαλο Αποκορώνου στα Χανιά, με την πόντιση του αρματαγωγού «Φολέγανδρος» σε προστατευόμενη θαλάσσια ζώνη, παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού και τοπικών αρχών.

Η διαδικασία πόντισης του αρματαγωγού «Φολέγανδρος» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Ομπρόσγιαλου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σταδίου για τη διαμόρφωση του καταδυτικού πάρκου στον Αποκόρωνα Χανίων.

Το πλοίο προστίθεται πλέον στο ήδη υπάρχον υποθαλάσσιο «δίκτυο» της περιοχής, όπου βρίσκονται το ρυμουλκό «Nestor» και τεχνητοί ύφαλοι, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της περιοχής ως οργανωμένου προορισμού καταδύσεων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Ναυστάθμου Κρήτης και του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και υπό τον συντονισμό τοπικών και αρμόδιων αρχών. Για λόγους ασφάλειας, η θαλάσσια ζώνη είχε αποκλειστεί προσωρινά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, η τοποθέτηση του πλοίου έγινε με ελεγχόμενο τρόπο, στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

Με την πόντιση του «Φολέγανδρος» ολοκληρώνεται η βασική διαμόρφωση του υποθαλάσσιου πυθμένα του πάρκου, το οποίο πλέον εισέρχεται στην τελική φάση προετοιμασίας πριν από τη λειτουργία του.

Απομένουν τεχνικές παρεμβάσεις, όπως η σήμανση της περιοχής με φωτοσημαντήρες και σημαντήρες, ώστε να διασφαλιστεί η οριοθέτηση και η ασφαλής πρόσβαση των δυτών.

Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τη μελλοντική διαχείριση του χώρου και την ενίσχυση του προσωπικού μέσω της Αναπτυξιακής του Δήμου.

Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης του καταδυτικού και εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή. Η δημιουργία του πάρκου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την τουριστική ταυτότητα του Αποκόρωνα ως προορισμού για υποθαλάσσιες δραστηριότητες και εμπειρίες.

Το kriti360.gr κατέγραψε τις θεαματικές σκηνές κατά τη διαδικασία βύθισης του πλοίου, το οποίο προστίθεται στο ήδη υπάρχον δίκτυο του ναυαγίου του ρυμουλκού «Nestor» και των τεχνητών υφάλων που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της ως οργανωμένου καταδυτικού προορισμού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, στις 29 Ιουνίου αναμένεται να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας του πάρκου, με στόχο –όπως ανέφερε– την έναρξη λειτουργίας του εντός του έτους.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων με ενοίκιο 600 ευρώ τον χρόνο προς την Κτηματική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της θεσμικής ολοκλήρωσης του έργου.

Η πολιτικός μηχανικός και προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου, Βάνα Καστρινάκη, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η νέα φάση του καταδυτικού πάρκου στον Ομπρόσγιαλο με την προσθήκη του πλοίου «Φολέγανδρος».

Όπως σημείωσε, με την πόντιση του αποβατικού πλοίου ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις που απαιτούνταν για τη δημιουργία του υποθαλάσσιου πυθμένα του οργανωμένου καταδυτικού πάρκου, το οποίο πλέον εισέρχεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας πριν τη λειτουργία του.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και με τη συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην ορθή και ελεγχόμενη τοποθέτηση του πλοίου στον προβλεπόμενο χώρο.

Απομένουν πλέον οι τεχνικές εργασίες σήμανσης της περιοχής, με την τοποθέτηση φωτοσημαντήρων και σημαντήρων, ώστε να διασφαλιστεί η οριοθέτηση και η ασφαλής πρόσβαση στο πάρκο. Παράλληλα, αναμένεται η έγκριση και ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας, καθώς και η ανάθεση της διαχείρισης του χώρου.

Στόχος, όπως τόνισε, είναι το καταδυτικό πάρκο να μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία εντός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας τον καταδυτικό και εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή του Αποκόρωνα.