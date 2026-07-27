Ρέθυμνο: Συνελήφθη μητέρα που βγήκε για ποτό με την ανήλικη κόρη της, η οποία κατέληξε σε νοσοκομείο

Snapshot Μητέρα στο Ρέθυμνο επέτρεψε στην 17χρονη κόρη της να καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ.

Η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα και σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου στο Ρέθυμνο. Snapshot powered by AI

Μία βραδινή έξοδος μητέρας και κόρης στο Ρέθυμνο κατέληξε με χειροπέδες για την πρώτη και νοσοκομείο για την δεύτερη.

Ο λόγος; Η κατανάλωση αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όταν μία 45χρονη τουρίστρια από τη Φινλανδία βγήκε σε ένα μπαρ μαζί με την 17χρονη κόρη της.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους η μητέρα επέτρεψε στην ανήλικη να καταναλώσει αλκοόλ, κάτι που όμως είχε άσχημη κατάληξη. Όπως γράφει το neakriti, η κοπέλα ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές Αρχές οι οποίες συνέλαβαν την γυναίκα, εις βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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