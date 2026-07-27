Η «χρονομηχανή» του Μεσαίωνα: Χτίζουν κάστρο χωρίς γερανούς και τρυπάνια εδώ και 29 χρόνια
Στη Γαλλία, 70 εργάτες χτίζουν από το μηδέν ένα μεσαιωνικό κάστρο με εργαλεία του 13ου αιώνα, χωρίς γερανούς και σύγχρονα μηχανήματα
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Στην καρδιά ενός γαλλικού δάσους, περίπου 70 άνθρωποι κατασκευάζουν από το 1997 ένα αυθεντικό μεσαιωνικό κάστρο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τεχνικές και εργαλεία του 13ου αιώνα.
Στο εργοτάξιο του Château de Guédelon δεν υπάρχουν γερανοί, ηλεκτρικά τρυπάνια ή σύγχρονα μηχανήματα. Οι πέτρες μεταφέρονται με τη δύναμη των ανθρώπων, δύο αλόγων και ενός γαϊδουριού, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να χρειαστεί ακόμη αρκετά χρόνια.
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