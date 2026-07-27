Η «χρονομηχανή» του Μεσαίωνα: Χτίζουν κάστρο χωρίς γερανούς και τρυπάνια εδώ και 29 χρόνια

Στην καρδιά ενός γαλλικού δάσους, περίπου 70 άνθρωποι κατασκευάζουν από το 1997 ένα αυθεντικό μεσαιωνικό κάστρο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τεχνικές και εργαλεία του 13ου αιώνα.

Στο εργοτάξιο του Château de Guédelon δεν υπάρχουν γερανοί, ηλεκτρικά τρυπάνια ή σύγχρονα μηχανήματα. Οι πέτρες μεταφέρονται με τη δύναμη των ανθρώπων, δύο αλόγων και ενός γαϊδουριού, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να χρειαστεί ακόμη αρκετά χρόνια.



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