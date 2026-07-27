Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων - Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά

Snapshot Η έξοδος των αδειούχων από την Αθήνα κορυφώνεται λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Αυγούστου, με τα πλοία από τον Πειραιά να αναχωρούν με πλήρη πληρότητα.

Η αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε λιμάνια, αεροδρόμια, σταθμούς ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς.

Το Λιμενικό Σώμα συστήνει στους επιβάτες να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν την αναχώρηση για αποφυγή καθυστερήσεων.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας αναφέρει ότι γίνονται συνεχείς έκτακτοι έλεγχοι για την ασφάλεια των επιβατών.

Τα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, έχουν πληρότητα κοντά στο 100%. Snapshot powered by AI

Κορυφώνεται λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Αυγούστου η έξοδος των αδειούχων από την Αθήνα, με τα πλοία να αναχωρούν από τα λιμάνια του Πειραιά με 100% πληρότητα.

Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, όπως και το σαββατοκύριακο, αρκετοί ήταν αυτοί που αναχώρησαν από το κλεινόν άστυ, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε λιμάνια, αεροδρόμιο, σταθμούς ΚΤΕΛ, αλλά και στις εθνικές οδούς.

Το ίδιο σκηνικό και σήμερα, Δευτέρα, ειδικά στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς από το πρωί, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, χιλιάδες ταξιδιώτες, με τις βαλίτσες στο χέρι, περιμένουν υπομονετικά την επιβίβασή τους, βάζοντας πλώρη για καλοκαιρινούς προορισμούς.

Λόγω της αυξημένης κίνησης, το Λιμενικό Σώμα υπενθυμίζει στους επιβάτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την επιβίβαση.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας στο Open, «κάνουμε συνεχώς έκτακτους ελέγχους για την ασφάλεια των επιβατών με τους λιμενικούς που είναι στο πεδίο».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πληρότητα στα δρομολόγια προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες, αγγίζει το 100%, επιβεβαιώνοντας ότι η κορύφωση της θερινής εξόδου βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης