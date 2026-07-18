Μαζική έξοδος των αδειούχων: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους και καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας

Snapshot Ξεκίνησε η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου από την Αττική προς νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές, με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται σήμερα η αναχώρηση περίπου 19.000 επιβατών σε 57 προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων και ταχύπλοων.

Σημαντική είναι η επιβατική κίνηση και στα λιμάνια της Ραφήνας (15 δρομολόγια) και του Λαυρίου (14 δρομολόγια) προς τα νησιά.

Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ειδικά στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αθηνών–Κορίνθου και στα διόδια λόγω αυξημένης κίνησης οχημάτων.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 5-15 λεπτών σε διάφορα σημεία εξόδου προς Λαμία, Ελευσίνα και Μαρκόπουλο. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας, την ώρα που ο υδράργυρος παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (σ.σ. 37 βαθμούς Κελσίου 12:45).

Μεγάλη είναι η κινητικότητα και στα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται σήμερα να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί συνολικά 57 δρομολόγια πλοίων και ταχύπλοων. Από αυτά, 23 δρομολόγια εξυπηρετούν τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, για σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια από τον Πειραιά προς την νησιωτική Ελλάδα, μεταφέροντας 19.140 επιβάτες. Παράλληλα, για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 54 δρομολόγια (29 επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 25 επιβατηγά-οχηματαγωγά), με συνολικά 7.843 επιβάτες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με 7.095 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, μεταφέροντας 2.389 ταξιδιώτες.

Η επιβατική κίνηση αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένη και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια προς τα νησιά, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 20.980 ατόμων, ενώ για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 56 δρομολόγια (29 επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 27 επιβατηγά-οχηματαγωγά), εξυπηρετώντας συνολικά 6.261 επιβάτες.

Από τη Ραφήνα θα αναχωρήσουν 14 πλοία με 4.888 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια, με 2.241 ταξιδιώτες.

Συνολικά, κατά το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, περισσότεροι από 70.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, επιβεβαιώνοντας την κορύφωση της θερινής εξόδου προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Αυξημένη κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο οδικό δίκτυο, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως τη Μεταμόρφωση, όπου τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Μαζική έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου Newsbomb / Ζωή Μακρυγιάννη Newsbomb / Ζωή Μακρυγιάννη

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην Αθηνών–Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Ελευσίνα, αλλά και στα διόδια, καθώς αυξάνεται συνεχώς ο όγκος των οχημάτων που εγκαταλείπουν την Αττική.

Αδειάζει η Αθήνα Newsbomb / Ζωή Μακρυγιάννη

Παράλληλα, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ στην έξοδο προς Μαρκόπουλο οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά.

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