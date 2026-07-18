Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

Snapshot Η Κακή Θάλασσα στην Κερατέα είναι οργανωμένη παραλία με καθαρά, ρηχά νερά και εγκαταστάσεις κατάλληλες για οικογένειες, σε απόσταση περίπου μίας ώρας από το κέντρο της Αθήνας.

Η Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη είναι ένας μικρός, φυσικός κολπίσκος με πεντακάθαρα νερά και φυσική σκιά, ιδανικός για όσους αναζητούν μια ήσυχη και κοντινή καλοκαιρινή απόδραση.

Το Αυλάκι στο νότιο Πόρτο Ράφτη είναι βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, οργανωμένη παραλία με πλήρεις ανέσεις, καθαρά τιρκουάζ νερά και δραστηριότητες όπως θαλάσσια σπορ και beach volley.

Όλες οι παραλίες απέχουν περίπου μία ώρα από την Αθήνα και προσφέρονται για γρήγορες εξορμήσεις καθημερινές ή Σαββατοκύριακα.

Συνιστάται να επισκεφθεί κανείς τις παραλίες νωρίς το πρωί ή καθημερινές για να αποφύγει τον συνωστισμό, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Snapshot powered by AI

Το καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά, οι θερμοκρασίες χτυπάνε κόκκινο και το μυαλό όλων μας τρέχει συνεχώς σε καταγάλανα νερά και στιγμές χαλάρωσης. Όταν η καθημερινότητα στην πόλη γίνεται πιεστική και οι επίσημες διακοπές αργούν ακόμα, η ανάγκη για μια γρήγορη ανάσα δροσιάς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Ευτυχώς, η Αθήνα έχει το ιδανικό προνόμιο: περιβάλλεται από μια πανέμορφη ακτογραμμή που προσφέρει κρυστάλλινες επιλογές για κάθε γούστο, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψεις ώρες.

Είτε ψάχνεις για οργανωμένες παραλίες με όλες τις ανέσεις, είτε για ήσυχους, «κρυφούς» κολπίσκους που θυμίζουν μακρινό νησί, οι επιλογές σε κοντινή απόσταση είναι αμέτρητες. Οι κοντινές αυτές αποδράσεις δεν είναι μόνο για τα Σαββατοκύριακα με την παρέα ή την οικογένεια, καθώς η μικρή τους απόσταση από το κέντρο της Αθήνας τις καθιστά ιδανικές ακόμη και για μια αυθόρμητη βουτιά τις καθημερινές, είτε νωρίς το πρωί για να ξεκινήσει η μέρα με ενέργεια, είτε αμέσως μετά το γραφείο.

Αν αναρωτιέστε πού θα στρώσετε την ψάθα σας αυτό το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώσαμε τρεις υπέροχες προτάσεις μόλις μία ώρα μακριά από την πρωτεύουσα, που υπόσχονται να σας μεταφέρουν αμέσως σε ρυθμούς διακοπών.

Κακή Θάλασσα: Η οργανωμένη επιλογή της Κερατέας

Παρά το ελαφρώς «απειλητικό» της όνομα, η Κακή Θάλασσα στην Κερατέα είναι μια από τις πιο φιλόξενες, καθαρές και καλά οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Το όνομά της προέρχεται από την ελληνική μυθολογία, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πανέμορφη ακτή που χωρίζεται στα δύο από μια μικρή χερσόνησο.

Η Κακή Θάλασσα

Απέχει περίπου μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας και συγκαταλέγεται στις πιο καθαρές παραλίες της Αττικής, με ψιλό βότσαλο, κρυστάλλινα και ρηχά νερά, ιδανικά για οικογένειες. Ξεχωρίζει για το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα και το μικρό νησάκι στα ανοιχτά με τη φυσικά «πισίνα», που χαρίζει στο τοπίο μια έντονη νησιώτικη αίσθηση.

Στο ένα μέρος της παραλίας θα βρείτε πλήρη οργάνωση με ξαπλώστρες, ομπρέλες, ντους και μια ποικιλία από καφετέριες και ταβέρνες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για όσους αναζητούν άνεση. Το άλλο μέρος παραμένει ελεύθερο για όσους προτιμούν να στήσουν τον δικό τους εξοπλισμό.

Ερωτοσπηλιά: Το «κρυφό» καταφύγιο του Πόρτο Ράφτη

Η Ερωτοσπηλιά δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς προορισμούς για τους κατοίκους της Αθήνας, ιδιαίτερα για τους νεότερους. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βορειοδυτικά από το λιμάνι του Πόρτο Ράφτη και πρόκειται για έναν μικρό, γραφικό κολπίσκο που προστατεύεται απόλυτα από τα μελτέμια και τους δυνατούς ανέμους.

Η Ερωτοσπηλιά

Απέχει μολις 36 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και ξεχωρίζει για τα πεντακάθαρα νερά και το άγριο, νησιώτικο τοπίο της. Αν και δεν είναι οργανωμένη, προσφέρει φυσική σκιά από τα δέντρα και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια κοντινή καλοκαιρινή απόδραση, με το ηλιοβασίλεμα να είναι από τα μεγαλύτερα «ατού» της.

Η παραλία είναι αμμουδερή, με ψιλό βότσαλο και λόγω του μικρού της μεγέθους και της μεγάλης της δημοτικότητας, γεμίζει γρήγορα τα σαββατοκύριακα. Γι' αυτό, μια επίσκεψη νωρίς το πρωί ή ένα απόγευμα καθημερινής θα σας επιτρέψει να απολαύσετε το μαγευτικό της τοπίο με μεγαλύτερη ηρεμία.

Αυλάκι: Μία κοσμοπολίτικη και οικογενειακή επιλογή

Το Αυλάκι αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και οργανωμένες παραλίες της Ανατολικής Αττικής, αποτελώντας σταθερή αξία για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Πόρτο Ράφτη και είναι βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία, γεγονός που εγγυάται την καθαρότητα των νερών της και την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παραλία Αυλάκι INTIME NEWS

Απέχει λιγότερο από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και ξεχωρίζει για τα τιρκουάζ νερά, που θυμίζουν νησί. Διαθέτει τόσο οργανωμένο τμήμα με όλες τις ανέσεις, όσο και ελεύθερη παραλία, ενώ προσφέρει επιλογές για φαγητό, θαλάσσια σπορ και γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, αποτελώντας ιδανική επιλογή για μια γρήγορη καλοκαιρινή απόδραση.

Επειδή η παραλία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και συγκεντρώνει πολύ κόσμο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού, προτιμήστε να φτάσετε νωρίς το πρωί για να βρείτε την καλύτερη θέση δίπλα στο κύμα.

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