Απλησίαστες οι οργανωμένες παραλίες στην Αττική: Πάνω από €100 το κόστος για μια ημέρα στη θάλασσα

Snapshot Το κόστος εισόδου σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής κυμαίνεται από 8 έως 12 ευρώ ανά άτομο.

Η ενοικίαση ξαπλώστρας και ομπρέλας αυξάνει το κόστος από 15 έως και πάνω από 40 ευρώ.

Το συνολικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια ή παρέα μπορεί να ξεπεράσει τα 100 ευρώ για μια ημέρα στη θάλασσα.

Οι αυξημένες τιμές καθιστούν τις οργανωμένες παραλίες απλησίαστες για το μέσο νοικοκυριό.

Οι ελεύθερες παραλίες αποτελούν τη μοναδική οικονομική επιλογή για τους λουόμενους στην Αττική. Snapshot powered by AI

Ανάσες δροσιάς δίπλα στο κύμα αναζητούν ντόπιοι και τουρίστες εν μέσω θέρους, ωστόσο η εξόρμηση στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής εξελίσσεται πλέον σε μια ιδιαίτερα ακριβή υπόθεση. Οι λουόμενοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, κάνοντας λόγο για τιμές που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τις οικονομικές δυνατότητες του μέσου νοικοκυριού, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι το κόστος δεν ανταποκρίνεται πλέον στο πορτοφόλι του μέσου Έλληνα.

Ειδικότερα, το κόστος εισόδου σε μια οργανωμένη πλαζ κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 8 έως 12 ευρώ το άτομο. Αν παράλληλα προστεθεί η ενοικίαση για ένα σετ ξαπλώστρες και ομπρέλα, η χρέωση ξεκινά από τα 15 ευρώ και μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 40 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αν υπολογίσει κανείς σε αυτά τα έξοδα τον καφέ, τα νερά και το φαγητό, ο προϋπολογισμός εκτινάσσεται, με αποτέλεσμα μια τετραμελής οικογένεια ή μια παρέα να χρειάζεται ακόμη και πάνω από 100 ευρώ για μια και μόνο ημέρα στη θάλασσα. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο, οι ελεύθερες παραλίες αποτελούν πλέον τη μοναδική διέξοδο και οικονομική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς να αναγκαστούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

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