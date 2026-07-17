Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου - Αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής

Snapshot Υπάρχει αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής λόγω της εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου.

Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο και στη λεωφόρο Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Σημαντική κίνηση υπάρχει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας από το ύψος του Ρέντη έως την έξοδο της Αττικής Οδού.

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις έως 30 λεπτά, ειδικά στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Μεταμόρφωση.

Κίνηση υπάρχει επίσης στο λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο «κύμα» εξόδου των εκδρομέων του Ιουλίου και υπάρχει αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής και στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου στο ρεύμα εξόδου από το Δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Σχιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Πολύ μεγάλη κυκλοφορία παρατηρείται αυτή την ώρα και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Ρέντη έως την έξοδο της Αττικής Οδού.

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Πιο αναλυτικά σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία

10 έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

10 έως 15 λεπτά στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία).

Κίνηση καταγράφεται και στο λιμάνι του Πειραιά, το Κέντρο της Αθήνας και την λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.