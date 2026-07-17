Τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Snapshot Η σύγκρουση προκάλεσε καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, αν είναι δυνατόν.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τραυματισμούς ή τις συνθήκες της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.

Συγκεκριμένα, λεωφορείο και τρόλεϊ συγκρούστηκαν στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος της στάσης Μετρό Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 4 ατόμων.

Αυτή την ώρα έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.