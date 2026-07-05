Ξεκίνησε η έξοδος των αδειούχων Ιουλίου - Αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους λόγω ακρίβειας

Snapshot Η έξοδος των αδειούχων Ιουλίου έχει ξεκινήσει με παρέες, ζευγάρια και οικογένειες να φεύγουν από την Αθήνα.

Η ακρίβεια οδηγεί πολλούς σε οικονομικότερες επιλογές διακοπών, όπως κοντινά νησιά, κάμπινγκ ή διαμονή σε σπίτια γνωστών.

Ο Ιούλιος θεωρείται πιο οικονομική περίοδος σε σχέση με τον Αύγουστο για διακοπές.

Πολλοί επιλέγουν κοντινούς προορισμούς, όπως ο Πόρος, για να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης.

Η αύξηση των τιμών καυσίμων ωθεί αρκετούς να χρησιμοποιούν ΚΤΕΛ αντί για αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους. Snapshot powered by AI

Οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες έχουν αρχίσει να δίνονται στους εργαζομένους και έτσι έχει ξεκινήσει η έξοδος των αδειούχων Ιουλίου, με παρέες, ζευγάρια και οικογένειες να αφήνουν πίσω τους για λίγο την Αθήνα.

Η ακρίβεια, ωστόσο, παραμένει στα ύψη, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετούς να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διακοπών, από τη διαμονή μέχρι τη μετακίνηση, για να περιορίσουν όσο μπορούν τα έξοδα.

Αρχικά, για ορισμένους, ο Ιούλιος αποτελεί μια πιο οικονομική επιλογή, όπως θα πει επιβάτης πλοίου στον ΑΝΤ1. «Είναι πολύ πιο οικονομικά τώρα, αντί για τον Αύγουστο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άλλοι επιλέγουν προορισμούς όπου έχουν σπίτι ή όπου κάποιος θα τους φιλοξενήσει, ώστε να γλιτώσουν τα έξοδα της διαμονής. Φθηνότερη επιλογή διαμονής αποτελεί και το κάμπινγκ, το οποίο είναι σαφώς φθηνότερο από το κατάλυμα.

Επιπλέον, αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν και κοντινούς στην Αθήνα προορισμούς, ώστε να αποφύγουν τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ο Πόρος, αποτελεί μια τέτοια επιλογή, με όσους διαλέγουν αυτό το νησί του Αργοσαρωνικού να λένε πως «είναι κοντά και οικονομικά».

ΚΤΕΛ αντί για αυτοκίνητο

Με τα καύσιμα να παραμένουν στα ύψη, δεν είναι λίγοι αυτοί που φέτος μπορεί να αφήσουν τα αυτοκίνητα και να επιβιβαστούν στα ΚΤΕΛ για να πάνε στα εξοχικά τους και τους τόπους καταγωγής τους.

«Είναι πιο οικονομικό. Έχουμε και αυτοκίνητο, αλλά προτίμησα το ΚΤΕΛ», λέει πολίτης στην κάμερα του ΑΝΤ1, με έναν άλλο να σημειώνει ότι «με το λεωφορείο είναι 35-36 ευρώ, τόσα είναι μόνο μέχρι την Τρίπολη με το αμάξι».

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