Το αδιαχώρητο στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας - Πάνω από 60.000 ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά

Snapshot Το Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου αναχωρούν πάνω από 70.000 επιβάτες από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου προς τα νησιά.

Την 18η Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια από τον Πειραιά με 19.140 επιβάτες και 14 δρομολόγια από τη Ραφήνα με 7.095 επιβάτες.

Την 19η Ιουλίου αναμένονται 22 δρομολόγια από τον Πειραιά με 20.980 επιβάτες και 14 δρομολόγια από τη Ραφήνα με 4.888 επιβάτες.

Ο Αργοσαρωνικός εξυπηρετεί συνολικά περίπου 14.100 επιβάτες μέσα στο Σαββατοκύριακο μέσω 110 δρομολογίων.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια επιβεβαιώνει την κορύφωση της θερινής εξόδου προς τα νησιά. Snapshot powered by AI

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν το Σαββατοκύριακο από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, για σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια από τον Πειραιά προς την νησιωτική Ελλάδα, μεταφέροντας 19.140 επιβάτες. Παράλληλα, για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 54 δρομολόγια (29 επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 25 επιβατηγά-οχηματαγωγά), με συνολικά 7.843 επιβάτες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με 7.095 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια, μεταφέροντας 2.389 ταξιδιώτες.

Η επιβατική κίνηση αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα αυξημένη και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια προς τα νησιά, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 20.980 ατόμων, ενώ για τον Αργοσαρωνικό θα πραγματοποιηθούν 56 δρομολόγια (29 επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 27 επιβατηγά-οχηματαγωγά), εξυπηρετώντας συνολικά 6.261 επιβάτες.

Από τη Ραφήνα θα αναχωρήσουν 14 πλοία με 4.888 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια, με 2.241 ταξιδιώτες.

Συνολικά, κατά το διήμερο Σάββατο και Κυριακή, περισσότεροι από 70.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, επιβεβαιώνοντας την κορύφωση της θερινής εξόδου προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.