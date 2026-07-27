Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο Τρίτη η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής

Snapshot Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα αναβολής της δίκης και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος στην υπόθεση Τεμπών.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει αναβολή της δίκης λόγω παράλληλης διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης 717 με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη όλων των αιτημάτων αναβολής, επισημαίνοντας ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν επηρεάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η σημερινή διαδικασία ήταν η τελευταία πριν τη διακοπή του Αυγούστου, με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται για τις 7 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση απόρριψης του αιτήματος αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Αύριο, Τρίτη 28/7, πρόκειται να ανακοινωθεί η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας τόσο σχετικά με την αναβολή όσο και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνήγοροι των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ είχαν καταθέσει τα παραπάνω αιτήματα, με βάση την πρώτη παράγραφο του άρθρου 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λόγω παράλληλης διαδικασίας στην Αθήνα από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717. Η συγκεκριμένη δικογραφία με αντικείμενο την «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα – Δομοκός)», εξετάζει τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης για την οποία δόθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το αίτημα αναβολής της δίκης υπέβαλε σήμερα και ο συνήγορος της κατηγορουμένης πρώην προέδρου της ΡΑΣ, καθώς οι παραλείψεις που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο σχετίζονται και με την επίβλεψη της πορείας υλοποίησης της Σύμβασης 717.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει κατά την 22η δικάσιμο, να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις, πρόταση με την οποία συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Παράλληλα, πρότεινε να απορριφθεί και το σημερινό νέο αίτημα αναβολής, με το σκεπτικό πως ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρίνει ότι δεν υπήρξε ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει την κρίση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης είναι διαφορετικά από εκείνα που εξετάζει τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» επισήμανε η εισαγγελέας.

Να σημειωθεί πως αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου πριν την διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος ορίστηκε η 7η Σεπτεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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