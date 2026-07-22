Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού και άλλων σε δίκη για το «μπάζωμα»

Snapshot Εισαγγελική πρόταση εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων επτά κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το «μπάζωμα» στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου προτείνει διαχωρισμό της δικογραφίας για τρία πρόσωπα ώστε να εξεταστούν για παράβαση καθήκοντος μη συνδεόμενη με υπουργικό αδίκημα.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις μετά το δυστύχημα αλλοίωσαν τον χώρο και οδήγησαν σε απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Στο εδώλιο προτείνονται, εκτός από τον Τριαντόπουλο, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και Τροχαίας Λάρισας.

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι ο ρόλος του περιορίστηκε στον συντονισμό κρατικής αρωγής και ενημέρωση πολιτών, χωρίς επιχειρησιακή εμπλοκή. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο συγκρότησης Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση του αποκαλούμενου «μπαζώματος» στα Τέμπη βρίσκεται πλέον προ των πυλών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του άρθρου 86 την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμη συγκατηγορουμένων του.

Παράλληλα προτείνει τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τρία πρόσωπα και προκειμένου να ελεγχθούν για παράβαση καθήκοντος που δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση η τελική κρίση ανήκει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Η εισαγγελική πρόταση αφορά συνολικά οκτώ κατηγορούμενους, οι οποίοι διώκονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος αναφορικά με τους χειρισμούς που έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν οδήγησαν στην αλλοίωση του χώρου και στην απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο εδώλιο προτείνεται να παραπεμφθούν ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Κατά την απολογία του, ο πρώην υφυπουργός αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας περιοριζόταν στον συντονισμό της κρατικής αρωγής και στην ενημέρωση των πολιτών, χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις. Παράλληλα, απέδωσε τις αναφορές του κατηγορητηρίου περί συντονιστικού ρόλου σε παρερμηνεία των δελτίων Τύπου που είχαν εκδοθεί εκείνη την περίοδο, ενώ χαρακτήρισε τη σύσκεψη της 3ης Μαρτίου 2023, κατά την οποία φέρεται να αποφασίστηκε το αποκαλούμενο «μπάζωμα», ως μια αυθόρμητη συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων.

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