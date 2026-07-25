«Κόκκινο» χτυπά η έξοδος των αδειούχων: Πάνω από 110.000 ταξιδιώτες στα λιμάνια της Αττικής

Σε πλήρη ετοιμότητα το Λιμενικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

«Κόκκινο» χτυπά η έξοδος των αδειούχων: Πάνω από 110.000 ταξιδιώτες στα λιμάνια της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Παρασκευή 24 Ιουλίου αναχώρησαν συνολικά 50.917 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό.
  • Στον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 22 δρομολόγια προς το Αιγαίο με 24.545 επιβάτες και 4.054 ΙΧ, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια με 10.079 ταξιδιώτες.
  • Στη Ραφήνα αναχώρησαν 12.019 επιβάτες και 2.571 ΙΧ σε 19 δρομολόγια, ενώ στο Λαύριο σημειώθηκαν 4.274 επιβάτες σε 12 δρομολόγια.
  • Το κύμα αναχωρήσεων συνεχίζεται έντονο το Σαββατοκύριακο με εκτιμώμενες συνολικές αναχωρήσεις πάνω από 62.000 επιβάτες.
  • Την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξομάλυνση της κίνησης, με 16.292 επιβάτες από τον Πειραιά, 4.829 από τη Ραφήνα και 2.091 από το Λαύριο.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κορύφωση της θερινής εξόδου, με χιλιάδες αδειούχους του Ιουλίου και του Αυγούστου να εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια του νομού χτυπά «κόκκινο», ενώ οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Πρωταθλητής η Παρασκευή Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, η μαζική φυγή κορυφώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, όταν συνολικά 50.917 επιβάτες αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό.

Πειραιάς: Πραγματοποιήθηκαν 22 δρομολόγια προς το Αιγαίο με 24.545 επιβάτες και 4.054 ΙΧ, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια με 10.079 ταξιδιώτες.

Ραφήνα: Αναχώρησαν 12.019 επιβάτες και 2.571 ΙΧ σε 19 δρομολόγια.

Λαύριο: Σημειώθηκαν 4.274 αναχωρήσεις επιβατών με 12 δρομολόγια.

Συνεχίζεται το κύμα το Σαββατοκύριακο

Η ροή των εκδρομέων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και κατά το Σαββατοκύριακο, με τις συνολικές αναχωρήσεις να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 62.000.

Για το Σάββατο, μόνο από το λιμάνι του Πειραιά υπολογίζεται να ταξιδέψουν 22.759 επιβάτες με 24 δρομολόγια, ενώ από τη Ραφήνα προβλέπονται 8.000 αναχωρήσεις (14 δρομολόγια) και από το Λαύριο 2.715 επιβάτες (7 δρομολόγια). Στον Αργοσαρωνικό θα διακινηθούν επιπλέον 3.000 άτομα.

Την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξομάλυνση του κύματος, αν και οι αριθμοί παραμένουν υπολογίσιμοι. Από τον Πειραιά εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 16.292 επιβάτες, από τη Ραφήνα 4.829 και από το Λαύριο 2.091, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο θερμά μεταφορικά τριήμερα του καλοκαιριού.

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