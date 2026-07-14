Φεύγουν οι αδειούχοι του Ιουλίου, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Snapshot Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε το λιμάνι του Πειραιά για να παρακολουθήσει την επιβατική κίνηση και τα μέτρα ασφάλειας.

Η προστασία των επιβατών είναι βασική προτεραιότητα, με το κοινό να καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες των λιμενικών για ομαλή και ασφαλή μετακίνηση.

Αναμένεται αύξηση της πληρότητας των πλοίων έως και 100% μέχρι το δεκαπενταύγουστο, με αυξημένη επιβατική κίνηση.

Ο υπουργός ευχήθηκε ασφαλή ταξίδια και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με το προσωπικό λιμανιών και ναυτικούς για την ομαλή διεξαγωγή της θερινής εξόδου. Snapshot powered by AI

Η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν με προορισμό τα ελληνικά νησιά.

Για σήμερα, 14 Ιουλίου, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 44 δρομολόγια από τα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής. Συγκεκριμένα, 21 πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, 15 από τη Ραφήνα και ακόμη 8 από το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό εκδρομέων που ξεκινούν τις θερινές τους διακοπές.

Το πρωί της Κυριακής, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης και την εφαρμογή των μέτρων για την ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συνομίλησε με επιβάτες, επαγγελματίες οδηγούς, στελέχη του Λιμενικού Σώματος που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τα πληρώματα των πλοίων, ανταλλάσσοντας ευχές για ασφαλή ταξίδια και καλό καλοκαίρι.

Από το λιμάνι του Πειραιά, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η προστασία των επιβατών αποτελεί βασική προτεραιότητα, καλώντας παράλληλα το κοινό να επιδεικνύει υπομονή και να ακολουθεί τις οδηγίες των λιμενικών κατά τη διάρκεια της περιόδου με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση.

«Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια, καπετάνιοι ήρεμες θάλασσες» τόνισε αρχικά ο υπουργός και προσέθεσε:

«Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ, για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν. Επίσης, θέλω να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουνε. Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το πικ του δεκαπενταύγουστου θα αυξάνουν συνέχεια οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι' αυτό θερμά παρακαλώ, λίγη υπομονή, καλή διάθεση. Ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάλι καλό ταξίδι».