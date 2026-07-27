Λάρισα: Κινηματογραφικός καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες σε επαρχιακό δρόμο - 7 συλλήψεις

Ξύλο, απειλές και διακομιδές στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή

Γιάννης Καλύβας

Λάρισα: Κινηματογραφικός καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες σε επαρχιακό δρόμο - 7 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο παρέες εμπλέκονται σε κινηματογραφικό καβγά σε επαρχιακό δρόμο της Λάρισας με ξύλο και απειλές.
  • Το επεισόδιο σημειώθηκε στον Τύρναβο, όταν ένα αυτοκίνητο έκλεισε τον δρόμο σε άλλο όχημα.
  • Συνελήφθησαν επτά άτομα, ενώ μια έγκυος που βρισκόταν σε ένα από τα ΙΧ δεν ενεπλάκη στη συμπλοκή.
  • Κάποια από τα εμπλεκόμενα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες χωρίς σοβαρά τραύματα.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση, εξύβριση, απειλή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.
Snapshot powered by AI

Κινηματογραφικός καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες σε επαρχιακό δρόμο της Λάρισας είχε ως αποτέλεσμα γενικευμένη συμπλοκή.

Οι δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια μέσα στον δρόμο και η συνέχεια δόθηκε…στην αστυνομία και το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν μερικοί από τους εμπλεκόμενους στον καβγά, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7) γύρω στις 11.30 μ.μ. σε επαρχιακό δρόμο του Τυρνάβου (προς Ροδιά), όταν ένα αυτοκίνητο έκλεισε τον δρόμο από ένα άλλο διερχόμενο όχημα.

Στα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν 8 άτομα τα οποία ενεπλάκησαν σε καβγά, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τα επτά εξ αυτών (πέντε άνδρες και δύο γυναίκες), εκτός από μία έγκυο που επίσης επέβαινε στο ένα ΙΧ, αλλά δεν είχε εμπλοκή στο επεισόδιο.

Οι δύο παρέες «έπαιξαν» ξύλο, ενώ μάλιστα ένα άτομο κρατούσε και μεταλλική ράβδο. Oι δύο παρέες φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με αποτέλεσμα να γίνουν επτά συλλήψεις, ενώ κάποια από τα άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν για τις πρώτες βοήθειες στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς όμως να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Για το περιστατικό σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση, εξύβριση, απειλή και για τη νομοθεσία περί όπλων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Πώς έγινε η τραγική έκρηξη στο εργοστάσιο - Ένας νεκρός και μία εγκαυματίας

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Εννέα άτομα διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιnfluencer κατέγραψε τη στιγμή που δέχεται επίθεση από καρχαρία στα Φίτζι

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αύριο Τρίτη η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου: «Μου λείπουν τα μικρά. Η φωνή σου. Το βλέμμα σου»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων - Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία από τον Πειραιά

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

16:05WHAT THE FACT

Nέα viral τάση στις ΗΠΑ: Μαζεύονται, πετάνε ένα χαρτάκι στο νερό και μετά... ουρλιάζουν (Βίντεο)

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Στάχτη το εργοστάσιο, σκόρπιες λαμαρίνες παντού - Οι εικόνες από την έκρηξη στα Εξαμίλια - «Ακούστηκε σαν σεισμός»

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μερικά από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν κάνουν ποτέ σεξ – Τι λένε οι ψυχολόγοι

15:54ANNOUNCEMENTS

COSMOTE TELEKOM: Το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο επί 10 συνεχόμενα χρόνια 

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος - Πήρε προθεσμία ο ιατροδικαστής

15:50ANNOUNCEMENTS

Το καλοκαίρι της ζωής του: Στην Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ που κέρδισε τον Μεγάλο Λαχνό στο Εθνικό Λαχείο - Στις 30 Ιουλίου ξεκινούν οι κληρώσεις της νέας έκδοσης

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε ιστορικό ξενοδοχείο στην Τεχεράνη - Βίντεο

15:33WHAT THE FACT

Η «χρονομηχανή» του Μεσαίωνα: Χτίζουν κάστρο χωρίς γερανούς και τρυπάνια εδώ και 29 χρόνια

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος στην αποθήκη του σπιτιού του έπειτα από φρικτό ατύχημα με αλυσοπρίονο

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη μητέρα που βγήκε για ποτό με την ανήλικη κόρη της, η οποία κατέληξε σε νοσοκομείο

15:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Βάσεις 2026 - Ανθρωπιστικές Σπουδές: Οι τάσεις, οι εξαιρέσεις και οι επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Νεκρός 25χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο - «Ακούστηκε πάνω από 10 χιλιόμετρα μακριά»

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος στην αποθήκη του σπιτιού του έπειτα από φρικτό ατύχημα με αλυσοπρίονο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη - Την Τρίτη η κηδεία

14:00ΥΓΕΙΑ

Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με απόφαση Γεωργιάδη - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Εννέα άτομα διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Στάχτη το εργοστάσιο, σκόρπιες λαμαρίνες παντού - Οι εικόνες από την έκρηξη στα Εξαμίλια - «Ακούστηκε σαν σεισμός»

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραυματίας επιβάτης της πτήσης της Ryainair: «Μου στέλνουν μέιλ και ρωτούν αν θέλω να κάνω νέα κράτηση»

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια το επόμενο πενταήμερο

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί μερικά από τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν κάνουν ποτέ σεξ – Τι λένε οι ψυχολόγοι

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

12:51LIFESTYLE

Τζέιμς Χάρντεν: Έφαγε... άκυρο από τουρίστρια στη Μύκονο - Η αμήχανη στιγμή στα Ματογιάννια

16:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου

09:02WHAT THE FACT

Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (Βίντεο)

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γυρνούσαν την Ελλάδα για διακοπές και αυτός την ξυλοφόρτωνε – Συνελήφθη 32χρονος στο Ηράκλειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ