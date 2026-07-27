Λάρισα: Κινηματογραφικός καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες σε επαρχιακό δρόμο - 7 συλλήψεις

Snapshot Δύο παρέες εμπλέκονται σε κινηματογραφικό καβγά σε επαρχιακό δρόμο της Λάρισας με ξύλο και απειλές.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον Τύρναβο, όταν ένα αυτοκίνητο έκλεισε τον δρόμο σε άλλο όχημα.

Συνελήφθησαν επτά άτομα, ενώ μια έγκυος που βρισκόταν σε ένα από τα ΙΧ δεν ενεπλάκη στη συμπλοκή.

Κάποια από τα εμπλεκόμενα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες χωρίς σοβαρά τραύματα.

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση, εξύβριση, απειλή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Snapshot powered by AI

Κινηματογραφικός καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες σε επαρχιακό δρόμο της Λάρισας είχε ως αποτέλεσμα γενικευμένη συμπλοκή.

Οι δύο παρέες πιάστηκαν στα χέρια μέσα στον δρόμο και η συνέχεια δόθηκε…στην αστυνομία και το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν μερικοί από τους εμπλεκόμενους στον καβγά, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7) γύρω στις 11.30 μ.μ. σε επαρχιακό δρόμο του Τυρνάβου (προς Ροδιά), όταν ένα αυτοκίνητο έκλεισε τον δρόμο από ένα άλλο διερχόμενο όχημα.

Στα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν 8 άτομα τα οποία ενεπλάκησαν σε καβγά, με αποτέλεσμα να συλληφθούν τα επτά εξ αυτών (πέντε άνδρες και δύο γυναίκες), εκτός από μία έγκυο που επίσης επέβαινε στο ένα ΙΧ, αλλά δεν είχε εμπλοκή στο επεισόδιο.

Οι δύο παρέες «έπαιξαν» ξύλο, ενώ μάλιστα ένα άτομο κρατούσε και μεταλλική ράβδο. Oι δύο παρέες φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία με αποτέλεσμα να γίνουν επτά συλλήψεις, ενώ κάποια από τα άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν για τις πρώτες βοήθειες στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς όμως να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Για το περιστατικό σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη οδήγηση, εξύβριση, απειλή και για τη νομοθεσία περί όπλων.

Διαβάστε επίσης