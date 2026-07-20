Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Snapshot Συνελήφθη 63χρονος στη Ρόδο για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 63χρονος λειτουργούσε παράνομα το κατάστημά του παρά τη σφράγισή του από τις Αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο και παραβίαση σφραγίδας Αρχής. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, για υπόθεση διάθεσης αλκοόλ σε ανήλικο, αλλά και για παραβίαση σφραγίδας Αρχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 63χρονος επέτρεψε την πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 63χρονος είχε επαναλειτουργήσει το κατάστημά του, παρά το γεγονός ότι αυτό είχε σφραγιστεί με απόφαση των αρμόδιων Αρχών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο και παραβίαση σφραγίδας Αρχής, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

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