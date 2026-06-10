Η Ιταλία βάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία

Snapshot Η Ιταλία ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολικά προγράμματα, με έμφαση στα λύκεια και αρχικές αναφορές στο δημοτικό.

Η κυβέρνηση Μελόνι διαθέτει συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ για τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Στα λύκεια, η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί εκτενώς, με ανανέωση του προγράμματος μαθηματικών.

Η κατάρτιση των διδασκόντων θα περιλαμβάνει και την πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ενισχύεται η πανεπιστημιακή έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την ανθρώπινη εποπτεία και την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Snapshot powered by AI

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, στο εξής η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να συμπεριληφθεί στα σχολικά προγράμματα της χώρας του.

"Σε ό,τι αφορά το δημοτικό, άρχισαν ήδη να γίνονται κάποιες αναφορές με στόχο να συνηθίσουν τα παιδιά στους αλγόριθμους", δήλωσε ο Ιταλός υπουργός.

"Στα λύκεια, δε, η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι μαζική. Θεωρούμε βασικής σημασίας μια νέα αντίληψη στη διδασκαλία των μαθηματικών, με την επικαροποίηση όλου του προγράμματος διδασκαλίας τους", πρόσθεσε ο Βαλντιτάρα.

Το ιταλικό υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τη διάθεση 100 εκατομμυρίων ευρώ για τις διάφορες ανάγκες που παρουσιάζει η διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για την κατάρτιση των διδασκόντων, με αναφορά και στην πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τη νέα αυτή πραγματικότητα.

Με απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης, τέλος, ενισχύεται η πανεπιστημιακή έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας βάρος στην ανθρώπινη εποπτεία και με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.

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