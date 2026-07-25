Συνελήφθη ασκούμενη στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ με την υποψία κατασκοπείας

Snapshot Μια Καναδή υπήκοος κινεζικής καταγωγής, ασκούμενη στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Η σύλληψη έγινε μετά από έρευνες των βελγικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Υπάρχουν υποψίες ότι η γυναίκα κατασκόπευε για λογαριασμό τρίτης χώρας και συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα της χώρας αυτής.

Το περιστατικό δεν έχει επηρεάσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα ή τις λειτουργίες του στρατηγείου SHAPE του ΝΑΤΟ.

Το Βέλγιο αποτελεί συχνό στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, με προηγούμενα περιστατικά κατασκοπείας και κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Μια Καναδή υπήκοος κινεζικής καταγωγής, η οποία πραγματοποιούσε πρακτική άσκηση στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SHAPE), συνελήφθη στο Βέλγιο με την κατηγορία της κατασκοπείας, σύμφωνα με ανακοίνωση των βελγικών αρχών το Σάββατο.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από υποψίες που διατύπωσαν στελέχη του Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), του ανώτατου στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι βελγικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και η ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησαν έρευνες την Πέμπτη στην κατοικία και τον χώρο εργασίας της υπόπτου, ενώ η σύλληψή της έγινε την επόμενη ημέρα.

«Σε Καναδή υπήκοο κινεζικής καταγωγής, ασκούμενη στο SHAPE, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Υπάρχουν υποψίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό τρίτης χώρας και ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία του Βελγίου.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα της γυναίκας ούτε τη χώρα υπέρ της οποίας φέρεται να κατασκόπευε.

Το SHAPE, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Μονς του δυτικού Βελγίου, αποτελεί το στρατηγικό στρατιωτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ. Από εκεί σχεδιάζονται και συντονίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Συμμαχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η αντιμετώπιση διεθνών απειλών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του SHAPE, Μάρτιν Ο'Ντόνελ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό επηρέασε την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, τις διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου ή τις εν εξελίξει αποστολές.

«Το SHAPE συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς καμία διακοπή», τόνισε.

Το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί επίσης την πολιτική έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεκάδες ακόμη ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αποτελεί διαχρονικά στόχο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αποκαλύφθηκε κυβερνοεπίθεση κινεζικής προέλευσης κατά των βελγικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ την ίδια χρονιά Βέλγος αστυνομικός συνελήφθη με την κατηγορία ότι κατασκόπευε υπέρ της Κίνας και της Ρωσίας.

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