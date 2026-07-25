Δένδιας: Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τα ελληνικά Patriot

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του είχε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τις τρεις επιτυχημένες καταρρίψεις drones των Χούθι προς τη Σαουδική Αραβία

Ζωή Μακρυγιάννη

Δένδιας: Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τα ελληνικά Patriot
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  • Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συμβολή της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) στην αποτροπή επιθέσεων με drones των Χούθι.
  • Η ελληνική συστοιχία Patriot κατέρριψε επιτυχώς τρία drones και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που απείλησαν κρίσιμες υποδομές στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.
  • Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την ενίσχυση της αεράμυνας στη Σαουδική Αραβία.
  • Η επιτυχής αντιμετώπιση των απειλών επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και τεχνογνωσίας των στελεχών της ΕΛΔΥΣΑ.
  • Η ελληνική αποστολή συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας μέσω της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας στη Μέση Ανατολή.
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Khalid bin Salman, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των επιτυχημένων αναχαιτίσεων επιθέσεων με drones των Χούθι προς τη Σαουδική Αραβία από τη συστοιχία των ελληνικών Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Σαουδάραβας υπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία Patriot και για τη συμμετοχή της στη αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβια.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν παράλληλα τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σαουδική Αραβία: Τρίτη επιτυχημένη κατάρριψη drone των Χούθι από τους ελληνικούς Patriot

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) κατάφερε να καταρρίψει επιτυχώς δύο UAV και δύο βαλλιστικούς πυραύλους που απείλησαν κρίσιμες υποδομές στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την ενίσχυση της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας

Η επιτυχής αντιμετώπιση των απειλών επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και τεχνογνωσίας των στελεχών της ΕΛΔΥΣΑ.

Η ελληνική αποστολή συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας μέσω της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ελληνικής αποστολής κλήθηκε να αντιδράσει άμεσα σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Η αρχή έγινε νωρίς το πρωί, όταν στις 07:15 (ώρα Ελλάδας) η ελληνική μονάδα απάντησε με επιτυχία σε επίθεση δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη. Οι πύραυλοι είχαν ως στόχο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και διυλιστήρια στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, ωστόσο η ακαριαία αντίδραση του συστήματος αεράμυνας εξουδετέρωσε πλήρως τον κίνδυνο.

Η επιχειρησιακή δραστηριότητα συνεχίστηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν στις 11:10 η πυροβολαρχία προέβη στην επιτυχή κατάρριψη ενός Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) που εισήλθε στον εναέριο χώρο της ίδιας περιοχής, προερχόμενο επίσης από την Υεμένη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17:05, οι ελληνικές δυνάμεις κατέρριψαν ακόμα ένα εχθρικό UAV σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, σφραγίζοντας την απόλυτη προστασία του τομέα ευθύνης τους.

Όλες οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που στοχεύει στην ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και στην προστασία κομβικών υποδομών από σύγχρονες ασύμμετρες απειλές.

Η επιτυχής αντιμετώπιση του μπαράζ των επιθέσεων υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο επαγρύπνησης και την τεχνογνωσία των στελεχών της ΕΛΔΥΣΑ. Παράλληλα, αναδεικνύει την ουσιαστική αξία της διεθνούς αμυντικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την ελληνική αποστολή να συνεχίζει απρόσκοπτα και σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής το έργο της για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας.

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