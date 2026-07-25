Κλιματισμός και καύσωνας: Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε στη χρήση του

Snapshot Η επιλογή του κατάλληλου κλιματιστικού πρέπει να βασίζεται στα χαρακτηριστικά του χώρου, όπως το μέγεθος, η έκθεση στον ήλιο και η ύπαρξη συσκευών που εκπέμπουν θερμότητα κοντά στη μονάδα.

Η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας του κλιματιστικού είναι 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη από την εσωτερική θερμοκρασία για αποδοτική λειτουργία και μειωμένη κατανάλωση ρεύματος.

Η ετήσια συντήρηση από επαγγελματία είναι απαραίτητη για την αποφυγή βλαβών και τη διατήρηση της απόδοσης του κλιματιστικού.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων και των γρίλιων, ιδίως τον καιρό που χρησιμοποιείται συχνά το κλιματιστικό, συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας του αέρα.

Η σωστή σκίαση, το κλείσιμο παραθύρων και η αποφυγή συσκευών που παράγουν θερμότητα μέσα στο χώρο βοηθούν το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και να διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία. Snapshot powered by AI

Η σωστή χρήση του κλιματιστικού βοηθά όχι μόνο στην καλύτερη αντιμετώπιση του καύσωνα του καλοκαιριού, αλλά και την τσέπη μας.

Μικρά λάθη που κάνουμε στη θερμοκρασία, την τοποθέτηση και την συντήρηση της μονάδας, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία του και στο τέλος να πληρώσουμε πολύ περισσότερα στην κατανάλωση ρεύματος.

Ποια είναι τα πέντε βασικά λάθη που κάνουμε στη χρήση κλιματιστικού το καλοκαίρι:

1. Αγορά

Πριν αποφασίσουμε να εγκαταστήσουμε κλιματιστικό στο σπίτι ή αν θέλουμε να ανανεώσουμε το ήδη υπάρχον, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία του χώρου που θα τοποθετηθεί. Οι ενδιάμεσοι τοίχοι, οι απώλειες της θερμοκρασίας από παράθυρα ή κουφώματα, όπως και η έκθεση του σπιτιού στον ήλιο εξωτερικά, μειώνουν την απόδοση του κλιματιστικού.

Παράλληλα, πρέπει να προσέχουμε να μην υπάρχουν κοντά συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, όπως ο φούρνος ή το πλυντήριο, γιατί αυτό επηρεάζει τη θερμοκρασία που αναγνωρίζει η μονάδα ότι επικρατεί στον εσωτερικό χώρο και τελικά λειτουργεί περισσότερο απ' όσο χρειάζεται, χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα.

2. Θερμοκρασία

Το πιο συχνό λάθος είναι ότι επιλέγουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τις μέρες που εξωτερικά η ζέστη είναι μεγάλη. Η μονάδα αδυνατεί να φτάσει τους βαθμούς που έχουμε επιλέξει και λειτουργεί παραπάνω απ’ όσο θα θέλαμε, καταναλώνοντας πολύ περισσότερο ρεύμα.

Η ιδανική θερμοκρασία είναι 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερα από την εσωτερική που έχει το δωμάτιο. Με αυτό τον τρόπο το κλιματιστικό δεν «ζορίζεται» να φτάσει στην ψύξη που έχουμε επιλέξει, λειτουργεί πιο αποδοτικά και δεν κινδυνεύει με βλάβες, ενώ σίγουρα καταναλώνεται πολύ λιγότερο ρεύμα.

Ένας ανεμιστήρας μπορεί να βοηθήσει στη διάχυση του κρύου αέρα στο δωμάτιο και σίγουρα δεν χρειάζεται να φοράμε ζακέτα μέσα στο σπίτι ή το γραφείο, ενώ έχει καύσωνα.

3. Συντήρηση

Οι τεχνικοί συνιστούν μία φορά το χρόνο να γίνεται μία ολοκληρωμένη συντήρηση από επαγγελματία. Πολλοί αμελούμε αυτή τη διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν βλάβες που χρειάζονται επισκευή και θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί, ανεβάζοντας τα έξοδα του κλιματιστικού.Παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου μειώνεται και η ισχύς της λειτουργίας του κλιματιστικού με αποτέλεσμα να καίμε περισσότερο αλλά να έχουμε λιγότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επομένως, μία ετήσια συντήρηση πριν ξεκινήσουμε να λειτουργούμε καθημερινά το κλιματιστικό θα προλάβει μελλοντικά έξοδα αλλά και τυχόν προβλήματα που θα εμποδίσουν τη λειτουργία της μονάδας.

4. Καθαρισμός

Ακόμα και η ετήσια συντήρηση δεν είναι αρκετή για να φροντίσει καλύτερα το κλιματιστικό και την αποδοτικότερη λειτουργία του. Χρειάζεται συχνός καθαρισμός των φίλτρων, κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας.

Την περίοδο που χρησιμοποιούμε συχνά το κλιματιστικό, είναι καλό μία φορά τον μήνα να αφαιρούμε τα φίλτρα και να τα ξεπλένουμε με κρύο νερό, καθώς και τις γρίλιες (περσίδες). Χρειάζεται προσοχή σε αυτή τη διαδικασία γιατί τα φίλτρα χαλάνε με το ζεστό νερό, το σφουγγάρι ή τον ήλιο. Ο καλύτερος καθαρισμός είναι με πίεση κρύου νερού και ίσως λίγο σαπούνι που θα βάλουμε με το χέρι. Τα φίλτρα τα αφήνουμε να στεγνώσουν για λίγο ή μπορούμε να ταμπονάρουμε με λίγο χαρτί και τα τοποθετούμε στο κλιματιστικό εύκολα. Οι γρίλιες καθαρίζονται με ένα βρεγμένο πανάκι για να απομακρυνθεί η σκόνη.

Για την εξωτερική μονάδα χρειάζεται συχνός επιφανειακός καθαρισμός για να φύγει η σκόνη και συντήρηση από ειδικό συνεργείο κάθε δύο χρόνια.Ο σωστός και συχνός καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά ενισχύει τη λειτουργία της μονάδας αλλά κυρίως βελτιώνει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και προστατεύει την υγεία μας.

5. Εξωτερικοί παράγοντες

Τα κλειστά παράθυρα και οι κουρτίνες καθώς και η επαρκής σκίαση του χώρου εξωτερικά είναι βασικές ενέργειες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν για να μπορεί το κλιματιστικό να λειτουργεί στη μέγιστη απόδοσή του. Ειδικά τις μεσημβρινές ώρες, ενισχύει τη δροσιά στο σπίτι αν δημιουργούμε σκίαση με τέντες ή ακόμη και κουρτίνες στο μπαλκόνι ή ομπρέλα, να κλείνουμε τα παράθυρα και τις κουρτίνες και να μην λειτουργούμε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, ώστε να έχουμε την καλύτερη θερμοκρασία στο χώρο.

Το σπίτι πρέπει να αερίζεται για να ανανεώνεται ο αέρας που αναπνέουμε, όμως αυτό μπορεί να γίνει νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Τα σπίτια που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, όπως τα ρετιρέ, θα είναι καλό να κάνουν κάποια επιπλέον εξωτερική εργασία θερμοπρόσωψης ή μόνωσης, καθώς μόνο το κλιματιστικό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Τέλος, η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού πρέπει να τοποθετείται επίσης σε σκιερό μέρος που αερίζεται, χωρίς να την εμποδίζουν άλλα έπιπλα, για να αποβάλλει σωστά το θερμό αέρα από τους εσωτερικούς χώρους.

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