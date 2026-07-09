Κοιμάστε με ανοιχτό το κλιματιστικό; Υπάρχει μια λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν και κάνει τη διαφορά

Αν και αυτή η λύση μπορεί να κάνει την ξεκούραση πιο ευχάριστη, η λειτουργία της συσκευής καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να έχει ορισμένες επιπτώσεις στον οργανισμό

Δημήτρης Δρίζος

Κοιμάστε με ανοιχτό το κλιματιστικό; Υπάρχει μια λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν και κάνει τη διαφορά
ΥΓΕΙΑ
4'
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  • Η παρατεταμένη χρήση κλιματιστικού κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα στο δέρμα, τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.
  • Η κακή συντήρηση των φίλτρων του κλιματιστικού μπορεί να διασπείρει σκόνη και μούχλα, επιδεινώνοντας αναπνευστικά προβλήματα όπως το άσθμα.
  • Η έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς πόνους και δυσκαμψία, ειδικά στον αυχένα και την πλάτη.
  • Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μεταξύ δροσερού και ζεστού περιβάλλοντος μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία σε κρυολογήματα και άλλα προβλήματα υγείας.
  • Συνιστάται η χρήση χρονοδιακόπτη για περιορισμό της λειτουργίας του κλιματιστικού, η σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας μεταξύ 15 και 19 βαθμών Κελσίου και η τακτική συντήρηση της συσκευής.
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Οι καλοκαιρινές νύχτες και οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν πολλούς ανθρώπους στη χρήση κλιματιστικού για να κοιμηθούν πιο άνετα.

Αν και αυτή η λύση μπορεί να κάνει την ξεκούραση πιο ευχάριστη, η λειτουργία της συσκευής καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να έχει ορισμένες επιπτώσεις στον οργανισμό που δεν λαμβάνονται πάντα υπόψη. Από την ξηρή ατμόσφαιρα και τις αναπνευστικές ενοχλήσεις μέχρι τους μυϊκούς πόνους, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν πριν αφήσει κάποιος το κλιματιστικό σε λειτουργία μέχρι το πρωί.

Σύμφωνα με το The Wellness Corner, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ειδικεύεται στην υγεία, την ευεξία και τις συνήθειες ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η παρατεταμένη έκθεση σε χώρους με κλιματισμό μπορεί να προκαλέσει ορισμένες ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Μία από τις συχνότερες σχετίζεται με τη μείωση της υγρασίας του αέρα, μια φυσική συνέπεια της λειτουργίας αυτών των συσκευών.

Η επίδραση στο δέρμα και το αναπνευστικό

Αφαιρώντας υγρασία από το περιβάλλον, το κλιματιστικό μπορεί να συμβάλει στην ξηρότητα του δέρματος, των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, δυσφορία, ακόμη και μεγαλύτερες δυσκολίες σε άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν αλλεργίες ή ευαισθησίες του αναπνευστικού.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τη σημασία της σωστής συντήρησης της συσκευής. Όταν τα φίλτρα δεν καθαρίζονται τακτικά, το κλιματιστικό μπορεί να διασπείρει στον χώρο σκόνη, συσσωρευμένα σωματίδια, ακόμη και μούχλα. Για ορισμένους ανθρώπους, ιδιαίτερα όσους πάσχουν από άσθμα ή άλλες αναπνευστικές παθήσεις, αυτή η κατάσταση μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα και να προκαλέσει μεγαλύτερη ενόχληση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το υπερβολικό κρύο μπορεί επίσης να έχει συνέπειες

Ένα ακόμη πρόβλημα που συνδέεται με την παρατεταμένη χρήση κλιματιστικού στον ύπνο αφορά τη θερμοκρασία του χώρου. Ένα υπερβολικά κρύο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει συσπάσεις στους μύες, αυξάνοντας την πιθανότητα να ξυπνήσει κάποιος με πόνο ή δυσκαμψία, κυρίως στην περιοχή του αυχένα και της πλάτης.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι μύες τείνουν να παραμένουν πιο «σφιγμένοι» όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες για πολλές ώρες. Παρότι δεν εμφανίζουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια συμπτώματα, αποτελεί ένα αρκετά συχνό παράπονο όσων κοιμούνται με το σώμα τους εκτεθειμένο απευθείας στη ροή του κρύου αέρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Η συνεχής μετάβαση από έναν πολύ δροσερό χώρο σε ένα ζεστό περιβάλλον μπορεί να αποτελεί επιπλέον επιβάρυνση για τον οργανισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η συνεχής προσαρμογή μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι σε κρυολογήματα και άλλα προβλήματα υγείας.

Πώς να περιορίσετε τις επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι απλοί τρόποι για να μειωθούν οι πιθανές ενοχλήσεις. Μία από τις βασικές συστάσεις είναι να αποφεύγεται η συνεχής λειτουργία του κλιματιστικού καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πολλές συσκευές διαθέτουν χρονοδιακόπτη, ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη απενεργοποίηση μετά από μερικές ώρες λειτουργίας.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η επιλογή πολύ χαμηλών τιμών δεν σημαίνει πάντα μεγαλύτερη άνεση και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο προβλημάτων που σχετίζονται με το υπερβολικό κρύο. Παράλληλα, συνιστάται η τακτική συντήρηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού των φίλτρων, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα αέρα στο εσωτερικό του χώρου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το εύρος θερμοκρασίας που θεωρείται πιο κατάλληλο για ύπνο βρίσκεται μεταξύ 15 και 19 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, η ιδανική θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με την ευαισθησία στο κρύο, τα επίπεδα υγρασίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε δωματίου.

Το σημαντικότερο είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία, ώστε ο ύπνος να γίνεται άνετα χωρίς ο οργανισμός να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες για πολλές συνεχόμενες ώρες.

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