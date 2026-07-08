Όλα όσα πρέπει να κάνετε με το κλιματιστικό σας για να πληρώνετε λιγότερο σε λογαριασμούς ρεύματος

Η βέλτιστη διαχείριση του κλιματιστικού όχι μόνο εξασφαλίζει άνετο και δροσερό περιβάλλον, αλλά και αποτρέπει βλάβες

Δημήτρης Δρίζος

Όλα όσα πρέπει να κάνετε με το κλιματιστικό σας για να πληρώνετε λιγότερο σε λογαριασμούς ρεύματος
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι παρατεταμένες περίοδοι καύσωνα θέτουν σε δοκιμασία τα συστήματα κλιματισμού των σπιτιών, καθιστώντας απαραίτητη τη σωστή χρήση και συντήρησή τους.

Η βέλτιστη διαχείριση του κλιματιστικού όχι μόνο εξασφαλίζει άνετο και δροσερό περιβάλλον, αλλά και αποτρέπει βλάβες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των λογαριασμών ρεύματος.

Τακτική αντικατάσταση φίλτρων αέρα: Η αλλαγή ή ο καθαρισμός των φίλτρων κάθε 30 έως 90 ημέρες είναι κρίσιμος παράγοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματιστικού. Τα φραγμένα φίλτρα μειώνουν τη ροή αέρα και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας καθώς το σύστημα αναγκάζεται να λειτουργεί πιο έντονα.

Μείωση χρήσης θερμαντικών συσκευών: Συσκευές όπως φούρνοι και στεγνωτήρια απελευθερώνουν επιπλέον θερμότητα, επιβαρύνοντας το κλιματιστικό. Συνιστάται η εκτέλεση τέτοιων εργασιών νωρίς το πρωί, ενώ κατά το μεσημέρι προτιμώνται εναλλακτικές με χαμηλότερη θερμική επιβάρυνση, όπως η χρήση φούρνου μικροκυμάτων ή εξωτερικής ψησταριάς.

Καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας: Η μονάδα συμπύκνωσης χρειάζεται επαρκή χώρο και καθαρό περιβάλλον για να απορρίπτει αποτελεσματικά τη θερμότητα. Απομακρύνετε φύλλα, κλαδιά και σκόνη, διατηρώντας ελεύθερο τουλάχιστον μισό μέτρο γύρω από τη μονάδα.

Σκίαση των χώρων: Η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει σημαντικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού. Η χρήση κουρτινών συσκότισης ή το κλείσιμο των στόριων κατά τις ζεστές ώρες περιορίζει τη θερμότητα που εισέρχεται, βοηθώντας το κλιματιστικό να λειτουργεί πιο αποδοτικά.

Αξιοποίηση ανεμιστήρων: Οι ανεμιστήρες δαπέδου ή οροφής προάγουν την κυκλοφορία του αέρα, ενισχύοντας την αίσθηση δροσιάς και επιτρέποντας ρύθμιση του θερμοστάτη σε υψηλότερη θερμοκρασία χωρίς απώλεια άνεσης. Επιπλέον, η νυχτερινή χρήση ανεμιστήρων στα παράθυρα μπορεί να φέρει δροσερό αέρα, ο οποίος εγκλωβίζεται κλείνοντας τα παράθυρα το πρωί.

Διατήρηση ανοιχτών αεραγωγών: Για ολοκληρωμένα συστήματα ψύξης, η ελεύθερη ροή αέρα είναι απαραίτητη. Κρατώντας ανοικτά τα στόμια αεραγωγών εξασφαλίζεται ομοιόμορφη ψύξη όλου του χώρου και μειώνεται η καταπόνηση του ανεμιστήρα.

Μόνωση και σφράγιση απωλειών: Μικρά κενά σε πόρτες και παράθυρα επιτρέπουν στον δροσερό αέρα να διαφεύγει και στη ζέστη να εισχωρεί. Η χρήση μονωτικών υλικών συμβάλλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας και μειώνει το φορτίο λειτουργίας του κλιματιστικού.

Σταθερή θερμοκρασία: Οι συχνές και απότομες αλλαγές στον θερμοστάτη επιβαρύνουν το σύστημα. Συνιστάται η ρύθμιση σε περίπου 26°C και η διατήρηση σταθερής λειτουργίας για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Επαγγελματική συντήρηση: Σε περίπτωση που το κλιματιστικό δυσκολεύεται να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία ή λειτουργεί συνεχώς, είναι σημαντικό να ζητηθεί τεχνικός για έλεγχο. Η έγκαιρη συντήρηση προλαμβάνει σοβαρότερες βλάβες και δαπανηρές επισκευές κατά τους θερμούς μήνες.

Η σωστή χρήση και φροντίδα του κλιματιστικού συμβάλλει στην άνετη διαβίωση μέσα στο καλοκαίρι και στην προστασία της επένδυσής σας. Εφαρμόζοντας τις παραπάνω συμβουλές, μπορείτε να απολαμβάνετε δροσιά με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Πηγή: marthastewart.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο ασφαλής είναι η βουτιά σας; Οι τοξικοί λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται σε όλη τη Μεσόγειο - Πρώτες βοήθειες αν σας δαγκώσει

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

09:06WHAT THE FACT

Όλα όσα πρέπει να κάνετε με το κλιματιστικό σας για να πληρώνετε λιγότερο σε λογαριασμούς ρεύματος

09:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιμένει η Παραγουανή γερουσιαστής: «Ο Εμπαπέ δεν ξέρει καν πού πέφτει η χώρα μου - Δεν οφείλω καμία συγγνώμη»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από την Αττική το πρωί της Τετάρτης

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Ετοιμάζει επίσκεψη στο Ισραήλ - «Μασάζ» για την πώληση F-35 στην Τουρκία

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Φορτηγό αεροσκάφος με πέντε μέλη πληρώματος χάθηκε από τα ραντάρ στο Καράτσι - Είχε αναφέρει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς είναι να ζεις στις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου το 2026

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Γάμοι, βαφτίσεις και πάρτι στο στόχαστρο της Εφορίας

08:41ΚΟΣΜΟΣ

CNN Turk: «Πανικός σε Αθήνα και Τελ Αβίβ για τα F-35»

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σφακιά: Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκάς στο Φραγκοκάστελο – Eπιχείρηση του Λιμενικού

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Θάλαμος βασανιστηρίων με αίμα και τσεκούρια στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό Ολιγάρχη

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι δικαιούται ο ενοικιαστής όταν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει τις βλάβες

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά σε ώρα καταδίωξης κι ο οδηγός αρνούνταν να βγει

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ένα βουνό από σκουπίδια καίγεται εδώ και 8 ημέρες - Η τοξική «βόμβα» που απειλεί τους κατοίκους

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή μετά τα μεσάνυχτα - Δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Δράμα και θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Όπως πάντα ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο»

08:29LIFESTYLE

Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο σκληρός «Ράμπο» που συνεχίζει να ζωγραφίζει στην υποκριτική και στον καμβά

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

08:15LIFESTYLE

4 ξένες σειρές θα σας κάνουν να «κολλήσετε» το φετινό καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνισή της - Μυστήριο με βενζινάδικο που αγόρασαν Κινέζοι με τη διαμεσολάβησή της

08:15LIFESTYLE

4 ξένες σειρές θα σας κάνουν να «κολλήσετε» το φετινό καλοκαίρι

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις»: Η δραματική προειδοποίηση του πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τα F-35

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ερχονται μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο - Αναλυτικά παραδείγματα

08:30ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Δράμα και θέαμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Όπως πάντα ο Τραμπ ήταν ο ελέφαντας στο δωμάτιο»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Θάλαμος βασανιστηρίων με αίμα και τσεκούρια στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό Ολιγάρχη

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απάτης η μητέρα της δικηγόρου Εβίτας Βαρελά - Πώς της απέσπασαν 20.000 ευρώ

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

02:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών – Το αναλυτικό πρόγραμμα

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Ανθούπολη, Περιστέρι, Αιγάλεω και Νίκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ