Άνδρος: Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε κοσμήματα ηλικιωμένης

Snapshot Ένας 44χρονος στηννδρο παρίστανε τον λιστή και έκλεψε κομήματα από ηλικιωμένη γυναίκα με τη μέθοδο της απάτης.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη την επόμενη μέρα, ανακτώντας τα κλεμμένα τιμαλφή που επιστράφηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Ο συλληφθείς είχε ήδη περιοριστικούς όρους για άλλες υποθέσεις απάτης.

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για συχνή χρήση ψευδών ιδιοτήτων από απατεώνες που στοχεύουν ηλικιωμένους για να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα.

Οι πολίτες καλούνται να μην εμπιστεύονται αγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά και να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους πριν παραδώσουν τιμαλφή ή χρήματα. Snapshot powered by AI

Μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άνδρου κατάφεραν να διαλευκάνουν υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας και να προχωρήσουν στη σύλληψη ενός 44χρονου Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 22ας Ιουλίου, όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως λογιστής της. Με πρόσχημα ότι απαιτούνταν καταγραφή πολύτιμων αντικειμένων για φορολογικούς λόγους, ο δράστης την έπεισε να τοποθετήσει τα κοσμήματα και τα τιμαλφή της σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας.

Ενώ η συνομιλία συνεχιζόταν, ο 44χρονος προσέγγισε το σημείο και αφαίρεσε τα αντικείμενα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Την επόμενη ημέρα οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον φερόμενο ως δράστη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα τιμαλφή, τα οποία κατασχέθηκαν και, αφού αναγνωρίστηκαν, επιστράφηκαν στη νόμιμη κάτοχό τους.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ακόμη ότι σε βάρος του 44χρονου ίσχυαν ήδη περιοριστικοί όροι για άλλες υποθέσεις απάτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν αν είχε συνεργούς ή αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί τους πολίτες

Με αφορμή το νέο περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συχνά ψευδείς ιδιότητες, όπως λογιστών, αστυνομικών, γιατρών ή υπαλλήλων εταιρειών, προκειμένου να εξαπατήσουν κυρίως ηλικιωμένους και να αποσπάσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Οι πολίτες καλούνται να μην εμπιστεύονται αγνώστους που επικοινωνούν τηλεφωνικά ή εμφανίζονται στην κατοικία τους, να μην αποκαλύπτουν αν διαθέτουν χρήματα ή κοσμήματα και να μην παραδίδουν ποτέ τιμαλφή ή χρηματικά ποσά χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της ταυτότητας του συνομιλητή τους.

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