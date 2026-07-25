Άλκμααρ - Ολυμπιακός 3-2: Προβλημάτισε ξανά πριν τη Ναϊμέγκεν

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε το στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωρίζουν την ήττα στο τελευταίο τους φιλικό, με την Αλκμάαρ να γυρίζει το παιχνίδι από το 2-0 μέσα σε 12' αγωνιστικά λεπτά.

Μέχρι το 72', η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό, πατώντας στέρεα στον αγωνιστικό χώρο και εξουδετερώνοντας κάθε επιθετική προσπάθεια των Ολλανδών. Ωστόσο, η απότομη καθίζηση στο φινάλε αποδείχθηκε καταστροφική, αφήνοντας μια πολύ έντονη πικρία ενόψει των αγώνων με τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Επιπλέον, ο Μεντιλίμπαρ είδε με ανησυχία τους Σαντιάγκο Έσε και Μανώλη Σάλιακα να γίνονται αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων, προσθέτοντας έξτρα προβληματισμό στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο 12', με τον Ροντινέι να βρίσκει με ωραία κάθετη πάσα τον Ζότα Σίλβα, εκείνος γύρισε στην περιοχή, με τους αμυντικούς της Άλκμααρ να διώχνουν τελευταία στιγμή.

Στο 17' οι Ολλανδοί μπήκαν απειλητικά στην περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Νταλ να κάνει το επικίνδυνο γύρισμα, με το σουτ του Μερντίνκ από το ύψος της μικρής περιοχής να περνάει άουτ.

Στο 24' οι ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πετυχαίνει το πρώτο του τέρμα στη νέα σεζόν. Ο Έσε επιχείρησε το σουτ εκτός περιοχής, ασταθής απόκρουση του Ντε Μπουσέρ, με τον Μαροκινό να στέλνει με tap-in τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 39' ο δραστήριος Ροντινέι έκανε τη σέντρα, βρήκε τον Ελ Κααμπί, όμως η κεφαλιά του Μαροκινού πέρασε άουτ χωρίς να ανησυχήσει τον Ντε Μπουσέρ.

Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη, ο Κάρμο έπιασε ανενόχλητος την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, στέλνοντας τη μπάλα στο βάθος της εστίας του Ντε Μπουσέρ για το 2-0 των Πειραιωτών.

Στο 48' ο Πατάτι εκτέλεσε το κόρνερ για την Άλκμααρ, με τον Στουρνάρα να επεμβαίνει, παραχωρώντας νέο κόρνερ.

Οκτώ λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να περνάει ψηλά άουτ και να μην ανησυχεί τον Στουρνάρα.

Στο 63' ο Μασούρας κινήθηκε ωραία στη πλάτη της άμυνας, ο Μπρούνο τον βρήκε ωραία με σέντρα από τα αριστερά, όμως το σουτ του Έλληνα εξτρέμ από καλή θέση πέρασε άουτ.

Στο 65' ο Ολυμπιακός βρέθηκε μία ανάσα από το 3-0, με τον Μασούρα να γυρίζει τη μπάλα στην περιοχή και τον Ταρέμι να μην μπορεί με προβολή να την στείλει στα δίχτυα.

Στο 72' η Άλκμααρ κατάφερε να μειώσει σε 2-1, με τον Μέρντνικ με ωραίο σουτ στην κίνηση να βάζει ξανά τους Ολλανδούς στο παιχνίδι. Πέντε λεπτά αργότερα ο Πατάτι έκανε το σουτ από πλάγια θέση, η μπάλα κόντραρε στους αμυντικούς των «ερυθρόλευκων», με τον Κάρμο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-2.

Η ολική κατάρρευση των «ερυθρόλευκων» σφραγίστηκε στο 88ο λεπτό. Ο Μέρντικ δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα, διαμόρφωσε το 3-2 και ολοκλήρωσε την ανατροπή της Άλκμααρ, ανατρέποντας πλήρως το 2-0 με το οποίο προηγούνταν ο Ολυμπιακός από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στο τελευταίο του φιλικό προετοιμασίας, με τις μάχες με τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League να ακολουθούν.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Στουρνάρας, Ονιεμαέτσι (79' Γκαρθία), Κάρμο, Σμαίλοβιτς, Σάλιακας (60' Μαφέο, 84' Κουτσίδης), Έσε (37' Μασούρας), Μουζακίτης, Σίλβα (84' Γιάρεμτσουκ) , Ρόκα, Ελ Κααμπί (45' Ταρέμι)

Άλκμααρ: Ντε Μπούσερ, Γκός, Κούπμαϊνερς, Πάτατι, Κλασίε (71' Κουάκμαν), Σμιτ, Ντάαλ, Σούτεν, Ντικστρα, Κάσιους (14' Τσάβες), Μέρντινκ