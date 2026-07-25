Φωτιά στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.

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