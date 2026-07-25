Φωτιά στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο
Για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες - Συνδράμει ένα ελικόπτερο
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Ηρακλείου.
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