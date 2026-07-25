Φωτιά στην Κέρκυρα στην περιοχή Γιαννάδες - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (25/07) σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες, στο νησί της Κέρκυρας, σημάνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις και εναέρια μέσα.
Συγκεκριμένα, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, τέσσερα οχήματα και δύο ελικόπτερα.
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