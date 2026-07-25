Σε εξέλιξη η φωτιά στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά έχει ξεσπάσει το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, βόρεια από τη νέα Σκιώνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος συνδράμει 1 ελικόπτερο.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται προς το παρόν οικίες.

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