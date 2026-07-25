Φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής
Βόρεια από τη νέα Σκιώνη
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- Εκδηλώθηκε φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, βόρεια από τη Νέα Σκιώνη.
- Στο σημείο της φωτιάς σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
- Καπνοί φαίνονται να υψώνονται στην περιοχή σύμφωνα με αναφορές του Forecast Weather Greece.
Φωτιά εκδηλώθηκε στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής βόρεια από την νέα Σκιώνη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο της φωτιάς σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Δείτε στην ανάρτηση του Forecast Weather Greece τους καπνούς που υψώνονται στο σημείο.
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