Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Snapshot Ένας 25χρονος αλλοδαπός σκοτώθηκε σε τροχαίο με μοτοσικλέτα κοντά στην αμερικανική βάση στις Γούρνες Ηρακλείου.

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου και οι συνθήκες του διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Στο ίδιο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερο άτομο που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, κοντά στην αμερικανική βάση στις Γούρνες Ηρακλείου, όταν ένας 25χρονος αλλοδαπός έχασε τη ζωή του, έπειτα από σύγκρουση του δικύκλου στο οποίο επέβαινε με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στο ίδιο δίκυκλο επέβαινε ακόμη ένα άτομο, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, ακτινογραφιών και κλινικού ελέγχου, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Διαβάστε επίσης