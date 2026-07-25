Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα με απεγκλωβισμό - Μεταξύ των τραυματιών ένα παιδάκι
Ένα άτομο εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ
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- Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών με σύγκρουση δύο οχημάτων.
- Ένα παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν, με τον ενήλικα να χρειάζεται απεγκλωβισμό από την ΕΜΑΚ.
- Ο τραυματίας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις του.
- Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών.
- Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστες και εξετάζονται από τις Αρχές.
Ένα παιδάκι κι ένας ενήλικας τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε τροχαίο που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών, από τη σύγκρουση δύο οχημάτων κάτω από αδιευκρίνιστες, έως τώρα συνθήκες.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 το πρωί, στο 6οχλμ της επαρχιακής οδού και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες.
Οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από τις Αρχές.
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