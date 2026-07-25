Βόλος: Συνελήφθη 45χρονος που θώπευε ανήλικη σε παραλία

Snapshot Συνελήφθη 45χρονος στον Βόλο που θώπευσε ανήλικη σε παραλία χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, αναφέροντας ότι ο άνδρας της δημιούργησε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και ζήτησε προθεσμία για την απολογία του.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου με απόφαση λήψης κατάθεσης της ανήλικης παρουσία παιδοψυχολόγου.

Επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο όρος μη προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη μέχρι τη δίκη. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 45χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Αλμυρού την Πέμπτη (23/7).

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι πλησίασε ανήλικη σε ευρύτερη περιοχή του Βόλου και τη θώπευσε και χθες Παρασκευή οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου προκειμένου να δικαστεί για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όπως κατήγγειλε η ανήλικη βρισκόταν σε παραλία όταν ο άνδρας την πλησίασε σε ανύποπτη χρονική στιγμή και με χυδαίες ενέργειες την έφερε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και μετέτρεψε το μπάνιο της σε εφιάλτη.

Ο 45χρονος ζήτησε να λάβει προθεσμία από το δικαστήριο για να ετοιμάσει την απολογία του.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του και αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεση για δέκα μέρες όπως προβλέπει ο νόμος ώστε να ληφθεί στο μεταξύ και η κατάθεση της ανήλικης παρουσία παιδοψυχολόγου.

Το αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 4 Αυγούστου με τον πρόεδρο να ανακοινώνει στον κατηγορούμενο την επιβολή όρου μη προσέγγισης και επικοινωνίας του με την ανήλικη για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη δίκη.

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