Γαλάτσι: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του - Έρευνα για εγκληματική ενέργεια
Τη σορό εντόπισε ο γιος του
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Νεκρός βρέθηκε ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, το απόγευμα του Σαββάτου. Τη σορό εντόπισε ο γιος του που εισήλθε στην οικία και ειδοποίησε τις αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επικρατούσε ακαταστασία.
Διερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
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