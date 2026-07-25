Γαλάτσι: Νεκρός ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του - Έρευνα για εγκληματική ενέργεια

Νεκρός βρέθηκε ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, το απόγευμα του Σαββάτου. Τη σορό εντόπισε ο γιος του που εισήλθε στην οικία και ειδοποίησε τις αρχές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επικρατούσε ακαταστασία.

Διερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

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